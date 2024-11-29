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Чи планують в Україні підвищувати пенсійний вік: в уряді дали відповідь

Марія Николишин
29 листопада 2024, 14:29
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Зараз в Україні сплачують страхові внески до пенсійної системи 10,7 млн осіб.
Чи планують в Україні підвищувати пенсійний вік: в уряді дали відповідь
Пенсійний вік в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне зі слів заступниці міністра:

  • Зараз говорити про загальне підвищення пенсійного віку передчасно
  • Більшість громадян не розуміють від чого залежить розмір пенсій
  • Фактично один працюючий утримує одного пенсіонера

Підвищення пенсійного віку в Україні не дасть тих результатів, на які можна було б сподіватися. Спочатку потрібно зробити рівні умови. Про це сказала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю для ЦЕС.

За її словами, наразі говорити про загальне підвищення пенсійного віку точно передчасно, бо це рішення не буде оптимальним.

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"Перш ніж говорити про будь-які підвищення в майбутньому, навіть з урахуванням демографії, я би казала, що нам спочатку потрібно запровадити level playing field в системі пенсійного забезпечення. Коли у нас кожен четвертий громадянин сьогодні за діючими правилами фактично має право на достроковий вихід на пенсію підвищувати пенсійний вік для тих, в кого він і так порівняно вже високий, це точно не буде справедливо", - сказала вона.

Вона підкреслила, що це не допоможе суттєво вирішити проблему, але це лише призведе до того що всі будуть намагатися потрапити в пільгову категорію.

Крім того, Марчак вказала на суттєвий ресурс збільшення пенсійних внесків. Зараз близько 2 мільйонів сплачують внески з мінімальної зарплати.

"Це означає, що в нас є суттєвий простір для підвищення такої свідомості щодо сплати внесків всередині системи. У нас сьогодні є очевидна проблема з тим, що більшість громадян не розуміють взагалі від чого залежить розмір пенсій", - наголосила заступниця міністра соцполітики.

Вона додала, що за даними Київської школи економіки, третина респондентів не знають, що на розмір їхньої пенсії буде впливати кількість відпрацьованих років, половина респондентів не знають, що розмір їхньої пенсії буде залежати від сплати внесків.

"Зараз в Україні сплачують страхові внески до пенсійної системи 10,7 млн осіб, в той час, як кількість пенсіонерів становить 10,5 млн станом на перше півріччя 2024 року. У нас фактично один працюючий утримує одного пенсіонера", - підсумувала Марчак.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський розповів, що буде з пенсіями в Україні. Зокрема, він запевнив, що кошти для їх виплат є.

Також повідомлялось, що українці, які досягли пенсійного віку, мають право продовжувати працювати. У випадку відстрочки від початку пенсійних виплат основний розмір пенсії збільшується.

Крім того, Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Законопроєкт передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій. Зокрема пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років.

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Хто така Дарія Марчак?

Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства.
Народилася 9 липня 1984 року. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії. 26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.

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