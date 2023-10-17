Росіяни посилено штурмують район Мар’їнки: ЗСУ потужно відповідають окупантам

Є висока загроза застосування ракетного озброєння та БПЛА по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

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Окупанти штурмують Мар'їнський напрямок / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Об'єднані сили ЗСУ

В Об’єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку повідомили, що українські військові продовжують вести оборону на сході та півдні України і наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

У пресцентрі на сторінці у Facebook повідомили, що є збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки. Росіяни доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали і зазнають значних втрат. Так, російське командування кидає їх вперед на вірну загибель.

За минулу добу окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, провели 42 бойових зіткнення. Вони також здійснили 595 артобстрілів.

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Є висока загроза застосування ракетного озброєння та БПЛА по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили майже 20 ворожих атак в районі Мар’їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку військові не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ворог змінив тактику і йде на прорив. Майор ЗСУ повідомив, що підрозділи противника починають відчувати снарядний та артилерійський голод. Загальна інтенсивність обстрілв на Авдіївському напрямку падає.

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Окупація Авдіївки, зазначив військовий Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

ЗСУ потужно вдарили по аеродромах окупантів біля Бердянська та Луганська. Наші військові нанесли удари по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

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