Пілотів вже шукають: ЗСУ "приземлили" російський Су-34 у річку Оскол на Харківщині

Пілотам ворожого винищувача, на жаль, вдалося катапультуватися.
Українські військові збили російський Су-34. Літак впав у річку Оскол неподалік від Підлимана тимчасово окупованої Борівської громади Харківської області.
В селищній раді зазначили, що пілотам літака вдалося катапультуватися. Бойові дії на території громади поки не ведуться, але загарбники все одно зазнають втрат. Вчора наші захисники збили в небі ворожий Су-34.
"Вчора над сусіднім Куп'янським районом був збитий ворожий літак Су-34, що впав в Оскол неподалік від Підлимана. Пілотам ворожого винищувача, на жаль, вдалося катапультуватися", - йдеться в повідомленні.
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Також ми повідомляли, що українські захисники показали, як працює зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 зсередини. Саме за допомогою цього ЗРК 25 квітня був збитий в Балаклійському районі Харківської області винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.
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