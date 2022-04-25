Бомбардувальник РФ приземлили назавжди: ЗСУ збили російський Су-34

Ворожу "пташку" знищила українська протиповітряна оборона.
Протиповітряна оборона України збила ще один російський винищувач Су-34.
Це сталося у Харківській області, повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.
"На Харківщині вчергове знищено ворожий літак. За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34. Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!", – йдеться у повідомленні.
Також з’явилося відео очевидців, які його зняли після падіння літака. Як зазначає автор відео, два пілоти змогли катапультуватися.
Літак Су-34 – характеристики і ціна
Су-34 – це багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Він дозволяє збивати цілі та наносити удари на відстані 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Розробники літака за його бойовими можливостями відносять його до покоління 4++.
Вартість Су-34 становить 36 мільйонів доларів за одиницю.
Раніше повідомлялося, що зенітно-ракетні війська ЗСУ у Харківській області збили ворожий російський винищувач Су-34. Момент падіння літака було зафіксовано на відео. Після того, як бомбардувальник звалився, сталася пожежа.
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