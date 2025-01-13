Перші вибори після війни: Кошель дав несподіваний прогноз

Перші вибори після війни Захід вивчатиме "під мікроскопом", каже Олексій Кошель.

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Олексій Кошель оцінив імовірність проведення виборів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

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Увага Заходу до перших виборів після війни в Україні буде великою

В Україні спостерігаються умови обмеженої свободи слова

Політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив про те, що увага Заходу до перших виборів після війни в Україні буде надзвичайно великою.

"Адже незалежно від формату мирних домовленостей, Україна зберігає великі шанси на євроінтеграцію та отримання членства в Європейському Союзі. Тому події, що стосуються внутрішньополітичного життя України - дотримання стандартів демократії, свободи слова тощо. - перебуватимуть під ретельним контролем міжнародної спільноти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт каже, що післявоєнні вибори - це ті вибори, які Захід вивчатиме буквально "під мікроскопом", тому важливо провести їх на високому рівні.

"Нині ж ми, на жаль, демонструємо протилежне: підготовку до виборів у форматі єдиного марафону, тобто в умовах обмеженої свободи слова, і реалізацію передвиборчих програм, орієнтованих на окремі електоральні групи", - додав Кошель.

Раніше Кошель назвав "серйозний ризик" електронного голосування. Для українців за кордоном потрібні нові форми голосування, зазначив Олексій Кошель.

Нагадаємо, раніше експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні. Вибори до завершення війни можуть провести, проте є важливий нюанс.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака в Україні проведуть вибори президента, які були відтерміновані через воєнний стан, щойно закінчиться війна.

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Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

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