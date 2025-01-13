Військові у парламенті: експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні

Що сказав Кошель:
- Проведені до закінчення війни вибори можуть не визнати
- Військові можуть створити кілька політичних партій
- Вибори потрібно проводити після демобілізації
Закінчення війни в Україні є однією з головних умов проведення президентських, парламентських чи міських виборів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
За його словами, проведення виборів у нинішніх умовах справді можливе, однак у такому випадку буде порушено Конституцію України і не факт, що західні партнери та українське суспільство визнають їхні результати.
"Легітимність виборів - це не лише юридичний аспект, а й громадське сприйняття. Наприклад, якою буде реакція суспільства, якщо з 8 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, проголосує лише символічний відсоток? Чи, якщо у виборах де-факто не зможуть взяти участь військові?", - зауважив експерт.
Кошель наголосив, що особливо важливим є те, аби військові мали можливість повноцінно брати участь у виборчих процесах, адже сьогодні вони мають 90% довіри від суспільства.
"Цілком природно це створює умови для того, щоб з-поміж Збройних сил України вийшло кілька політичних партій, які можуть стати досить впливовими і навіть перемогти на виборах. Я не виключаю, що партії, сформовані із військових, можуть отримати більшість місць у парламенті", - вважає він.
Якщо влада побачить серйозну конкуренцію у середовищі військових, вона, ймовірно, наважиться на крок прискореного проведення виборів. Однак якщо оцінювати ситуацію тверезо, вибори повинні відбутися лише після демобілізації, що дасть військовим можливість повноцінно брати участь у виборчій кампанії не лише як виборцям, а й кандидатам.
Дивіться відео про можливість проведення виборів в Україні:
Вибори в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака в Україні проведуть вибори президента, які було відтерміновано через воєнний стан, як тільки закінчиться війна.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення, чи братиме він знову участь у президентських виборах, оскільки зараз фокус на тому, щоб завоювати для України перемогу, мир і спокій.
Раніше також представниця "Слуги Народу" наголосила, що розмови про підготовку української влади до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями.
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Хто такий Олексій Кошель
Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.
Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.
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