В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

Коротко:
- У Житомирській області ввели аварійні відключення світла через нічну атаку
- Енергетики намагають якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання
У Житомирській області були введені аварійні відключення електроенергії.
Причиною цього стала нічна атака дронів по Україні. Про це повідомили в "Укренерго".
"Внаслідок нічної дронової атаки – вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", – зазначається у повідомленні.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Україні може збільшитися кількість годин без світла – експерт пояснив ситуацію. Тривалість вимкнення світла залежатиме від погоди та можливих нових атак РФ.
Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк зазначив, що блекаутів в Україні більше не буде. Зокрема, це пов’язано з тим, що енергетика підготовлена набагато краще, ніж минулої зими, сказав він.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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