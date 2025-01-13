В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

Причиною введення аварійних відключень електроенергії стала нічна атака дронів.

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Аварійні відключення світла ввели в одній з областей/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

У Житомирській області ввели аварійні відключення світла через нічну атаку

Енергетики намагають якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання

У Житомирській області були введені аварійні відключення електроенергії.

Причиною цього стала нічна атака дронів по Україні. Про це повідомили в "Укренерго".

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"Внаслідок нічної дронової атаки – вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", – зазначається у повідомленні.

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Раніше Главред повідомляв, що в Україні може збільшитися кількість годин без світла – експерт пояснив ситуацію. Тривалість вимкнення світла залежатиме від погоди та можливих нових атак РФ.

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Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк зазначив, що блекаутів в Україні більше не буде. Зокрема, це пов’язано з тим, що енергетика підготовлена набагато краще, ніж минулої зими, сказав він.

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