Встиг "повоювати" три дні: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіян

Війська РФ/ reuters, скріншот

У Харківській області в лісі поблизу Куп'янська бійці 92-ї бригади взяли в полон переляканого першого мобілізованого.

У соціальних мережах опублікували кадри окупанта. За словами росіянина, він перебував на службі всього три дні і був мобілізований з Ростовської області РФ.

Як виявилося, полонений військовослужбовець 2-ї Таманської дивізії, що вважається однією з кращих в Росії, з переляку забув, в яку армію призивався, заявивши, що в радянську. Він заявив, що приїхав в Україну "вбивати націоналістичні батальйони".

"Я, Пашков Олексій, 1977 року народження, призваний московським військкоматом 21 вересня 2022 року до лав Радянської Армії. Ой, російської армії... Прибув до міста Куп'янськ вбивати націоналістичні батальйони. Коли я сюди потрапив, зрозумів, що ніяких батальйон немає. Тут знаходяться звичайні жителі - літні люди, жінки і діти. Я прошу таких виродків, як я, сюди не приїжджати. Я щиро каюся, що так вчинив", - каже окупант на камеру.

Полонений розповів, що його командири просто кинули разом з іншими бійцями, а самі втекли, рятуючи свою шкуру. Каже, що намагався повернутися до Росії, але заблукав і потрапив у полон.

Росіянин закликав своїх земляків не йти в російську армію, якщо хочуть жити.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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