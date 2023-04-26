Кремль хоче 'заморозити' війну та відновити наступ: Подоляк розповів, чому мир з РФ є небезпечним

Кремль переконав російську еліту в тому, що загарбники зможуть утримати лінію фронту та "заморозити" війну.

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Подоляк розповів, чому мир з РФ є небезпечним / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Мир з країною-агресоркою Росією зараз небезпечний, оскільки російські окупанти зафіксують свої територіальні перемоги та через кілька років знову підуть у наступ. Однак, якщо контрнаступ Збройних сил України буде успішним, це може призвести до знищення глави Кремля Володимира Путіна. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Radio NV.

Як зазначив Подоляк, Кремль переконав російську еліту в тому, що загарбники зможуть утримати лінію фронту та "заморозити" війну, а пізніше РФ накопичить ресурси та знову піде в наступ на територію української держави.

За його словами, якщо Росії вдасться зафіксувати статус-кво, примусивши Україну до переговорного процесу, путінська влада "продаватиме концепцію" про те, що їй вдалося не програти НАТО і зайти в Україну, і що експансія триватиме, а також, що Росії вдалося обіграти західні спільноти інформаційно, тому що вони продовжують її боятись і не хочуть давати Україні зброю.

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"Якщо все буде для них виглядати так, що вони не контролюють лінію розмежування, де сьогодні йдуть бойові дії, що вони не можуть затримати той чи інший наступ українців, це буде остаточна крапка в політичній біографії Путіна. Скільки тижнів чи місяців залишиться до того, аби і фізично він закінчив існування, — це вже питання до еліт. Ми до цього стосунку мати не будемо", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента вважає, що за таких обставин ситуація серед російської еліти буде лише погіршуватись, і вони будуть намагатись знайти спосіб вийти зі стану війни з мінімальними втратами для себе.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

Дивіться відео Главреда - військовослужбовець Віктор Андрусів зробив прогноз щодо контрнаступу ЗСУ:

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