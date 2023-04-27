"Наступ закінчився великим пшиком": у ГУР розповіли про плани ворога

Російські окупанти намагаються покращити своє тактичне становище. Головному управлінню розвідки України відомо про плани загарбників.

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-zakonchilos-bolshim-pshikom-v-gur-rasskazali-o-planah-vraga-10466173.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов розповів про плани російських окупантів / Фото: УНІАН, Міноборони РФ

Українській розвідці відомо про наступальні плани російських окупантів. Ворог намагається поліпшити своє тактичне становище в Бахмуті й Мар'їнці. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"ГУР відомо про плани ворога. Попри погодні умови, ворог і зараз намагається поліпшити своє тактичне становище. Зокрема, ми говоримо про Бахмут і Мар'їнку, і в цілому ситуацію на Сході", - сказав він.

При цьому, за його словами, якщо говорити в цілому про всю лінію фронту, то в основному спостерігаються спроби перейти до оборони.

відео дня

Юсов додав, що говорити про те, що готуються нові масштабні наступальні дії, розвідка не може.

"Власне, ось цей так званий зимовий "великий" наступ у окупантів закінчився великим пшиком", - сказав представник розвідки.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують готуватися до контрнаступальної операції. Український народ вірить у перемогу і рішуче налаштований звільнити свої території. Ситуація на фронті складна, але українці не здаються. Про це заявив президент Володимир Зеленський 24 квітня.

Ексдиректор ЦРУ і колишній командувач силами США і НАТО в Афганістані Девід Петреус заявив, що майбутній контрнаступ Збройних сил України буде досить потужним. За його прогнозом, ЗСУ можуть піти вперед в кінці травня - на початку червня.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може застосувати кораблі Чорноморського флоту, щоб спробувати відбити контрнаступальну операцію Сил оборони України на півдні, особливо в умовах просування бойових дій до узбережжя. Однак малоймовірно, що окупантам вдасться досягти своїх цілей. ЗСУ вже пошкодили всі три фрегати ЧФ РФ.

Видання The Guardian пише, що союзники очікують початок контрнаступу ЗСУ до кінця весни. Вони переконані, що українським військовим вдасться досягти успіху. Однак союзники вважають, що вийти на кордони 1991 року Сили оборони не встигнуть і під контролем країни-агресора РФ залишиться частина українських територій. У зв'язку з цим союзники можуть почати підштовхувати Україну до "мирних" переговорів з РФ, підсумком яких може стати заморожування бойових дій.

Інші новини: