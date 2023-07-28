ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

Росіяни активно використовують артилерію та міномети, що ускладнює просування, розповів командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.
"У ході операції на Бахмутському напрямку, 3 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр звільнила понад 1200 метрів української території. Також бригада повідомила про взяття в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога. Частина російських військових втекла, решта була ліквідована", - повідомив Білецький у своєму Telegram.
Він розкрив, що росіяни активно використовують артилерію. Окрім цього, територія на підступах ретельно замінована.
ЗСУ просуваються під Бахмутом
На Бахмутському напрямку у Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.
Командувач Сухопутними військами зазначив, що головна роль в цьому процесі належить штабу угруповання, офіцери якого проводять аналіз обстановки за багатьма напрямками, готують пропозиції і бойові розпорядження військам.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжі, окупантам РФ світить "котел". Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, "які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора".
У Генштабі розповіли, що ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.
ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках. За даними Генштабу, ЗСУ продовжували наступ на північ і південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми відразу біля декількох населених пунктів.
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