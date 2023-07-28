ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку

Окупанти чинять опір і активно використовують артилерію проти наших ЗСУ.

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ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Росіяни активно використовують артилерію та міномети, що ускладнює просування, розповів командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

"У ході операції на Бахмутському напрямку, 3 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр звільнила понад 1200 метрів української території. Також бригада повідомила про взяття в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога. Частина російських військових втекла, решта була ліквідована", - повідомив Білецький у своєму Telegram.

Він розкрив, що росіяни активно використовують артилерію. Окрім цього, територія на підступах ретельно замінована.

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Білецький повідомив про ситуацію на Бахмутському напрямку / скріншот: t.me/BiletskyAndriy

ЗСУ просуваються під Бахмутом

На Бахмутському напрямку у Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

Командувач Сухопутними військами зазначив, що головна роль в цьому процесі належить штабу угруповання, офіцери якого проводять аналіз обстановки за багатьма напрямками, готують пропозиції і бойові розпорядження військам.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ масштабно наступають на Запоріжжі, окупантам РФ світить "котел". Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, "які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора".

У Генштабі розповіли, що ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.

ЗСУ пішли вперед і просуваються відразу на декількох напрямках. За даними Генштабу, ЗСУ продовжували наступ на північ і південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми відразу біля декількох населених пунктів.

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