Перемир'я в Україні: які війська можуть стати на лінії розмежування - думка

В Україну можуть ввести миротворчий контингент, не виключає Олег Жданов.

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/ колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

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В Україну можуть ввести миротворчий контингент ООН

Після війни Україні світить варіант Північного Кіпру

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував питання про те, хто може гарантувати режим припинення вогню за ймовірного сценарію перемир'я.

"Хто сьогодні дасть гарантії? Ви думаєте, Британія так рада відправити свої війська в Україну і вступити в пряме протистояння з російськими військами? Ні, звісно. Британці ніколи цього не зроблять. Вони, скоріше, відправлять в Україну кого-небудь іншого, але не самі будуть тут", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Водночас експерт звернув увагу на те, що в Україну можуть ввести миротворчий контингент під егідою ООН.

"Єдині війська, які можуть стати між українськими та російськими - це війська ООН. І тоді у нас буде варіант Північного Кіпру, де на лінії розмежування стоять війська ООН, а британська база поруч, біля кордону з Північним Кіпром", - додав Жданов.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників. Про це він заявив журналістам після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Як повідомляв Главред, Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Його мають надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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