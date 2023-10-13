Колони у вогні: Росіяни кинули всі сили на захоплення великого міста на Сході

Бліцкриг російської армії під Авдіївкою провалився. План ворога полягав у прориві колонами флангів оборони ЗСУ.

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Бліцкриг російської армії під Авдіївкою провалився / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців

Росіяни застосовують всі наявні сили для захоплення Авдіївки, в хід йде піхота, техніка, противник масово застосовує авіацію. Ворог спробував використати тактику аналогічну тій, яку використовував у боях за Соледар. Проте, спроба раптового наступ російських сил не увінчався успіхом, і Сили оборони України успішно утримують оборону.

Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сьогодні, 13 жовтня, в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Сьогодні противник інтенсивно застосовує інформаційно-психологічні операції, акцентуючи увагу на Авдіївці та на подіях, які відбуваються на цьому напрямку.

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"Усе, що стосується Авдіївки, оповите певним туманом, і найголовніше — вкидами з російського боку. Зрозуміло, для чого створюється така картина, особливо на тлі зростання інтенсивності боїв на цьому напрямку. Дуже багато було вкидів [російських пропагандистів] про те, що увійшли окупанти до певних населених пунктів, а нібито Збройні сили України несуть величезні втрати. Так, втрати є, вони не маленькі, ми це чудово розуміємо. Це війна, тому честь і хвала українським солдатам, воїнам, офіцерам, командирам, які б’ються. Бліцкриг у росіян не пройшов, не вийшло", — сказав Братчук.

Братчук повідомив, що ворог намагався використати тактику, яка принесла успіх під час боїв за Соледар, тобто прориватись до міста колонами з флангів, однак росіянам не вдалось прорвати оборону ЗСУ.

"Ці уроки були українським командуванням враховані. Тому ті колони бравих вояк, російських, які намагалися використовувати авдіївські фланги, зазнали поразки. Ми всі бачили, як українські воїни палили цю техніку. Є багато різних даних про те, скільки було знищено російської техніки. Але кількість дуже велика. Я чув цифри навіть, що там понад 100 одиниць техніки. І це, найімовірніше, і є той середній показник того, що сталося", — зазначив Братчук.

Братчук також повідомив, що на цьому напрямку було знищено щонайменше 3 батальйони російських окупаційних військ.

"Гарматне м’ясо" — його дійсно багато. На Авдіївському напрямку як мінімум знищено, станом на вчорашній пізній вечір, близько 3 батальйонів російських військ. Це не рахуючи тих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наші бійці використовують, зокрема, касетні боєприпаси", — сказав речник.

За його словами, російські військові поблизу Авдіївки застосовують боєприпаси, використання яких заборонено міжнародними нормами, зокрема фосфорні засоби. Все для того, аби здобути хоч якусь перемогу.

"Про Артемівськ, я спеціально кажу Артемівськ, як називають місто росіяни, загарбники вже забули. Вони можуть згадати і запам’ятати одну назву — Бахмут, де отримали гарний урок. Як і раніше, російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. Це найголовніше завдання, яке сьогодні є у ворога. Я впевнений, що його він не виконає. Донецькою областю вони не володіють. І найголовніше, — є просування ЗСУ. Тому підтримуємо українських хлопців, молимося за них. Сьогодні їх супроводжує удача оперативно-стратегічна. Я думаю, що в тактичному плані буде те ж саме", — резюмував Братчук.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з півночі та півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу й продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

Також, росіяни застосували нову тактику ведення бою в районі міста Авдіївка, що на Донеччині. Ситуація близька до критичної. Про це повідомив майор МВС, офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов

Водночас, як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, за останні три дні російські окупанти захопили 4,52 квадратних кілометри території на різних напрямках навколо Авдіївки. Ворожі війська знаходяться на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку.

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