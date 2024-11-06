Переломний момент: НАТО може різко змінити хід війни в Україні - що відомо

НАТО потрібно збільшити підтримку України, щоб змінити траєкторію розвитку війни на фоні залучення військових КНДР до боїв на Курщині, зазначив Рютте.

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В НАТО розповіли, як змінити хід війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: УНІАН, 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Рютте:

Невдачі Путіна зробили Росію залежною від Китаю, Ірану та КНДР

Росія не може досягти стратегічну перемогу на фронтах

Потрібно збільшити підтримку Україні, щоб змінити траекторію конфлікту

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи розгортання тисяч північнокорейських військових у Курській області, наголосив на необхідності активізувати зусилля для зміни перебігу російсько-української війни. Про це він написав у колонці для Politico.

Рютте зазначив, що присутність північнокорейських військ на європейській землі є історичною подією, яка має сумнівне значення: вперше за століття Росія запросила іноземні війська на свою територію. Він застеріг, що ця ситуація повинна змусити світ замислитися над тим, "чи не стоїмо ми на порозі чогось набагато більш небезпечного, ніж те, що вже переживає Україна".

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"Низка невдач президента Путіна з моменту початку цієї безглуздої війни лише зробила Росію більш залежною від своїх авторитарних друзів в Азії: Китаю, Ірану та Північної Кореї", - вказує генсек НАТО.

Він зауважує, що хоча війна Росії проти України спричинила серйозну залежність, гордість Путіна продовжує впливати на його рішення. Росія покладається на Китай для підтримки економіки та доступу до технологій подвійного призначення для зміцнення армії. Іран надає смертоносні безпілотники та ракети, які завдають втрат українському населенню, а Північна Корея постачає мільйони боєприпасів, балістичні ракети та тепер і війська.

"Це все ознаки зростаючого відчаю. На всіх фронтах Путіну не вдається досягти своїх стратегічних цілей за допомогою цієї незаконної і непродуманої агресивної війни. У той час як ми прагнемо справедливого і тривалого завершення конфлікту, він лише продовжує і розширює його. Це відбувається за неймовірну ціну. За оцінками, Росія зазнає 1200 жертв щодня - понад 600 000 з лютого 2022 року. І не в змозі протистояти політичним цінам масового призову, Путін вирішив призвати солдатів і з Північної Коре", - вказує Рютте.

Генсек НАТО відзначає, що така міжнародна підтримка спричиняє ескалацію конфлікту, підкреслюючи, що наша безпека має глобальний, а не лише регіональний характер.

Ця допомога Путіну не безкоштовна: він підтримує режим Кім Чен Ина, надаючи йому військові технології, які той використовує для тиску на сусідні країни, підвищуючи нестабільність на Корейському півострові.

"Крім того, північнокорейці, які не воювали понад 70 років, тепер отримають цінний бойовий досвід і розуміння сучасного конфлікту. Лише минулого тижня країна провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети найбільшої дальності - перше за останній рік - ще одне порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН", - робить висновок він.

Рютте зазначає, що зміцнення військових та економічних зв'язків між агресивною Росією та Північною Кореєю не лише створює загрозу для євроатлантичної та індо-тихоокеанської безпеки, але й несе серйозну небезпеку для глобальної стабільності. Він підкреслює особливу відповідальність Китаю, закликаючи Пекін використати свій вплив на Пхеньян і Москву для припинення цих дій, оскільки Китай не може заявляти про прагнення до миру, одночасно ігноруючи ескалацію агресії.

Генсек НАТО нагадав, що з початку російського вторгнення країни НАТО забезпечили Україну понад 99% військової допомоги, і вже на шляху до виконання зобов’язання надати 40 мільярдів євро військової підтримки до кінця року.

"Зараз нам потрібні політичні зобов'язання продовжувати цей курс у довгостроковій перспективі. Досі наша підтримка допомагала Україні продовжувати боротьбу. Але нам потрібно зробити набагато більше, щоб змінити траєкторію конфлікту. Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його друзів-авторитарних режимів", – заявив Рютте.

Також, за його словами, необхідно посилити співпрацю з індо-тихоокеанськими партнерами.

"Підтримка України коштує лише частку наших річних військових бюджетів. Це невелика ціна за мир. Питання в тому, чи можемо ми дозволити собі не платити?", – риторично запитав він.

Що відомо про витрати країн НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

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Війська КНДР на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Південна Корея може відреагувати на перекидання військових Північною Кореєю до країни-агресора РФ для участі у війні з Україною. У Сеулі розглядають можливість направлення групи спостерігачів в Україну, як зазначає Reuters, посилаючись на анонімного представника президента Південної Кореї.

Китай стурбований розміщенням північнокорейських військових на території РФ, побоюючись, що це може призвести до відновлення геополітичних союзів часів Холодної війни, що ускладнить відносини Китаю з країнами Заходу.

Північна Корея отримує від РФ продовольство, нафту та допомогу у вдосконаленні ракетних технологій в обмін на відправлення військ на війну проти України. Крім того, для КНДР вигідними є грошові виплати її солдатам у Росії, повідомляє The Independent.

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