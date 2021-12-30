"Перелом носа, ноги, забої": у Харкові син поскаржився, що батько б'є матір, а поліція не реагує

Син записав на відео нетверезу поведінку свого батька / Соцмережі

У Харкові хлопець у соціальних мережах заявив про насильство у власній родині. Він розповів про постійні погрози і докори з боку батька і побиття матері, якій глава сім'ї, як стверджує автор звернення, ламав ніс і ногу. Поліція, з його слів, жодних дієвих заходів не вживає.

Пост харків'янина з'явився у Telegram-каналі ХХ. Хлопець просить про поширення інформації, щоб родині надали юридичну допомогу. У Мережу він виклав відео нетверезих розмов свого батька, а також його ім'я та прізвище.

"Мій батько постійно знущається з мене і моєї мами. Ми терпимо постійні образи, докори, наклеп, погрози. Завдання тілесних ушкоджень моїй мамі: перелом носа, перелом ноги, численні синці та забої", - написав автор повідомлення.

Хлопець розповів про те, що його батько днями побив матір кулаками по голові. Син викликав поліцію, яка, за його словами, не відреагувала належним чином.

"Вони просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я під час захисту якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, тому як відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто "непомічена", за їхніми словами, жодних побоїв немає, експертизу складати немає з чого", - додав хлопець.

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Також він підкреслив, що прохання до правоохоронців оформити тимчасовий припис на 10 діб – заборону на перебування в місці проживання постраждалих – відхилили. У поліції сказали, що припис можна отримати тільки у тому випадку, якщо знімуть побої.

У Мережі у відповідь порадили хлопцеві звернутися за допомогою до юристів.

Главред повідомляв: у Черкаській області в селі Нове Місто Уманського району 16-річна дівчина побила 43-річного чоловіка, після чого він помер. За словами обвинуваченої у вбивстві, вона захищала сім'ю своєї подруги від вітчима, який над ними знущався. Дівчині загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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