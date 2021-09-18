"Під футболкою все синє": у Борисполі син жорстоко побив до смерті батька-тирана

У Борисполі син жорстоко побив до смерті батька-тирана / ua.depositphotos.com

Жорстоке вбивство сталося у Борисполі Київської області - там 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік вже неодноразово підіймав руку на батька, були випадки, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

Як розповіла сусідка, 32-річний Валентин почав стукати до них рано вранці і просив викликати швидку. Налякана жінка подумала, що його 50-річному батькові стало погано, і побігла до їх квартири, повідомляють Факти.ICTV.

"Він лежить на підлозі - Вітька, Валик плаче... Підійняли йому футболку, а там все синє у нього, напевно, ногами бив. Ось так прям синці..." - повідала жінка.

Вона зазначила, що 32-річний Валентин намагався врятувати батька, і робив йому непрямий масаж серця. На місце події також прибули медики, але чоловік помер, тому медики викликали поліцію.

Поліцейським син померлого розповів, що коли він прийшов додому, батько вже лежав на підлозі. Але дівчина підозрюваного його алібі спростувала.

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"Коли син зрозумів, що сталося, він злякався і придумав собі алібі. Встановили свідків, які бачили, як напередодні ввечері син побив свого батька, тобто алібі було спростовано", — розповіла співробітниця Бориспільського районного управління поліції Олена Кравчук.

Сусіди сім'ї згадують, що Валентин завжди був агресивним і не щадив батька. Зокрема, був випадок, коли чоловік лежав у лікарні після побиття, і там йому зашивали обличчя. Крім того, одного разу чоловік викинув з вікна свого собаку.

Водночас сусіди звернули увагу і на те, що сам загиблий був тираном, постійно пиячив і бив сина та покійну дружину.

Слідство у справі триває. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

У разі доведення причетності 32-річного Валентина до смерті батька йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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