УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

"Під футболкою все синє": у Борисполі син жорстоко побив до смерті батька-тирана

18 сентября 2021, 09:23

Поліцейським син померлого розповів, що коли він прийшов додому, батько вже лежав на підлозі. Але дівчина підозрюваного його алібі спростувала.

Побиття, кулаки, бійка
У Борисполі син жорстоко побив до смерті батька-тирана / ua.depositphotos.com

Жорстоке вбивство сталося у Борисполі Київської області - там 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік вже неодноразово підіймав руку на батька, були випадки, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

Як розповіла сусідка, 32-річний Валентин почав стукати до них рано вранці і просив викликати швидку. Налякана жінка подумала, що його 50-річному батькові стало погано, і побігла до їх квартири, повідомляють Факти.ICTV.

"Він лежить на підлозі - Вітька, Валик плаче... Підійняли йому футболку, а там все синє у нього, напевно, ногами бив. Ось так прям синці..." - повідала жінка.

Вона зазначила, що 32-річний Валентин намагався врятувати батька, і робив йому непрямий масаж серця. На місце події також прибули медики, але чоловік помер, тому медики викликали поліцію.

Поліцейським син померлого розповів, що коли він прийшов додому, батько вже лежав на підлозі. Але дівчина підозрюваного його алібі спростувала.

Реклама

"Коли син зрозумів, що сталося, він злякався і придумав собі алібі. Встановили свідків, які бачили, як напередодні ввечері син побив свого батька, тобто алібі було спростовано", — розповіла співробітниця Бориспільського районного управління поліції Олена Кравчук.

Сусіди сім'ї згадують, що Валентин завжди був агресивним і не щадив батька. Зокрема, був випадок, коли чоловік лежав у лікарні після побиття, і там йому зашивали обличчя. Крім того, одного разу чоловік викинув з вікна свого собаку.

Водночас сусіди звернули увагу і на те, що сам загиблий був тираном, постійно пиячив і бив сина та покійну дружину.

Слідство у справі триває. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

У разі доведення причетності 32-річного Валентина до смерті батька йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте такжеРозлючений син влаштував сварку і забив залізною гантеллю матір до смертіРаніше в Павлограді Дніпропетровської області 58-річну жінку забив до смерті син. Коли поліцейські приїхали до квартири, то побачили на трупі жінки численні пошкодження. 36-річний син померлої розповів, що його мати повернулася додому від співмешканця і лягла спати, а незабаром померла. Згодом його брехня розкрилася.

viber
новини Борисполя вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Під футболкою все синє": у Борисполі син жорстоко побив до смерті батька-тирана». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботиФінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на СкороходСкандал на похоронах Полякова: дружина нардепа накинулася на Скороход "Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причинуЗаразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артистаУ Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

Последние новости

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

Реклама
18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

Реклама
16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

Реклама
13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять