Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної "бавовни" в Маріуполі

В ніч на 13 вересня в Маріуполі було гучно. Відомо про приліт в Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зокрема відомо про влучання в трикутнику с. Портовське-с. Рибацьке та Мелекіне. Там відбулась детонація одразу після влучання.
"Зарево бачать за 10 км. від точки влучання в Мангуші", - наголосив Андрющенко.відео дня
Вибухи в Маріуполі - відео:
За його словами, детонація складів тривала до 5 ранку. Тобто 4 години поспіль.
Пізніше він підтвердив влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне-Портовське-Рибацьке).
"Попередньо можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації с. Портовське. Все перекрито військовими. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження. Подробиці згодом", - додав радник мера Маріуполя.
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Удари по складах РФ - останні новини
Нагадаємо, 7 вересня Воронезьку область атакували безпілотники. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації для регіону через детонацію складу боєприпасів.
У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи – ціллю став аеродром Маринівка.
Крім того, у ніч на 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії.
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