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Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної "бавовни" в Маріуполі

Марія Николишин
13 вересня 2024, 09:24
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Відомо про влучання в трикутнику с. Портовське-с. Рибацьке та Мелекіне, каже Андрющенко.
Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної
Вибухи в Маріуполі / колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В ніч на 13 вересня в Маріуполі було гучно. Відомо про приліт в Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема відомо про влучання в трикутнику с. Портовське-с. Рибацьке та Мелекіне. Там відбулась детонація одразу після влучання.

"Зарево бачать за 10 км. від точки влучання в Мангуші", - наголосив Андрющенко.

відео дня

Вибухи в Маріуполі - відео:

Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної

За його словами, детонація складів тривала до 5 ранку. Тобто 4 години поспіль.

Пізніше він підтвердив влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне-Портовське-Рибацьке).

"Попередньо можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації с. Портовське. Все перекрито військовими. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження. Подробиці згодом", - додав радник мера Маріуполя.

Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної
Де лунали вибухи в Маріуполі / фото: Петро Андрющенко

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Удари по складах РФ - останні новини

Нагадаємо, 7 вересня Воронезьку область атакували безпілотники. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації для регіону через детонацію складу боєприпасів.

У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи – ціллю став аеродром Маринівка.

Крім того, у ніч на 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії.

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