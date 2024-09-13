Перекриття доріг та термінова евакуація: деталі потужної "бавовни" в Маріуполі

Відомо про влучання в трикутнику с. Портовське-с. Рибацьке та Мелекіне, каже Андрющенко.

https://glavred.net/ukraine/perekrytie-dorog-i-srochnaya-evakuaciya-detali-moshchnoy-bavovny-v-mariupole-10596680.html Посилання скопійоване

Вибухи в Маріуполі / колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В ніч на 13 вересня в Маріуполі було гучно. Відомо про приліт в Маріупольському районі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема відомо про влучання в трикутнику с. Портовське-с. Рибацьке та Мелекіне. Там відбулась детонація одразу після влучання.

"Зарево бачать за 10 км. від точки влучання в Мангуші", - наголосив Андрющенко. відео дня

Вибухи в Маріуполі - відео:

За його словами, детонація складів тривала до 5 ранку. Тобто 4 години поспіль.

Пізніше він підтвердив влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке (трикутник Мелекіне-Портовське-Рибацьке).

"Попередньо можливо ураження чергового розрахунку ППО, деталі встановлюємо. Наразі розглядається питання евакуації с. Портовське. Все перекрито військовими. Виїзд в бік Маріуполя перекрито, частково закрита траса Мангуш-Маріуполь. За спостереженням з місця - триває перебазування в режимі термінова евакуація після ураження. Подробиці згодом", - додав радник мера Маріуполя.

Де лунали вибухи в Маріуполі / фото: Петро Андрющенко

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Удари по складах РФ - останні новини

Нагадаємо, 7 вересня Воронезьку область атакували безпілотники. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації для регіону через детонацію складу боєприпасів.

У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи – ціллю став аеродром Маринівка.

Крім того, у ніч на 3 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред