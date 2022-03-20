Перехоплено розмову окупанта: військовий РФ пишається тим, що вбиває дітей в Україні

Солдат путінської армії детально розповів про вбивства мирниж жителів, які скоює без жалю.
Росіяни вбивають дітей в Україні і розповідають про це в телефонних розмовах зі своїми рідними. Вони відверто і без жалю зізнаються, що розстрілюють в Україні всіх підряд.
Аудіоперехоплення такої розмови опублікував радник глави МВС Антон Геращенко у своєму YouTube-каналі.
"Ми всіх їб*шимо підряд! У село заїжджаєш, цивільний вийшов - "салам алейкум" і в розхід його! У колоні їдемо, виходить жінка з маленькою дівчинкою і чоловік за нею. Пацан з колони вискочив і їх трьох поклав", - розповідає про звірства окупант.
читайте такожВійна в Україні може зайти в глухий кут-The Washington PostНагадаємо, полонений російський солдат ігор Руденко, який був "керівником зв'язку", розповів, як і коли їх почали готувати до війни в Україні.
Також перехоплено ще одну розмову військового РФ з дівчиною
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