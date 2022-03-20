У РФ почалися репресії через провал путінської армії в Україні - Арестович

Арестович розповів про репресії в Кремлі через провал "спецоперації" / скріншот Офіс президента

На 25 добу через провали в Україні влада Кремля почала масові репресії проти представників вищого військового керівництва в РФ.

За словами радника глави ОПУ Олексія Арестовича, до 25 діб війни в Україні фронт "практично завмер".

"Практично на всіх напрямках ведуться виключно тактичні дії, тому що ні у російських окупантів, ні у Сил оборони України не вистачає сил для здійснення реального перелому ситуації ні на одному з напрямків. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один по одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - сказав Арестович.

читайте також"З Путіним миру більше не буде": депутат Бундестагу назвав єдиний вихід для припинення війниТакож він зазначив, що протягом останньої доби окупанти практично не завдавали по українських містах ракетних ударів.

"Російське керівництво, швидше за все, обрало шлях спроби "продавити" нас силою і збільшити мартиролог своїх військовослужбовців, кількість яких наш президент порівняв з переповненим спортивним стадіоном, ще на 10-20 тисяч осіб. Вони формують резерви, перекидають їх сюди, але з ними відбувається "прикра несподіванка", - додав радник.

Крім того, українська розвідка з'ясувала, що "у Москві активно почали шукати крайніх у провалах "другої армії світу" у протистоянні з "двадцять другою армією", тобто з ЗСУ.

"Зараз, коли російське командування не змогло виконати основне завдання, що стоїть перед ними, почалася фаза репресій. Надходять численні повідомлення від наших спецслужб, від Генерального штабу про те, що Федеральна служба безпеки почала шукати винних у ЗС РФ та інших формуваннях, в тій же Росгвардіі. Сотні військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій. В слабкості характеру і боягузтва. Під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники ЗС РФ", - розповів Арестович.

Зокрема, високопоставлений чиновник окупаційної російської армії був звинувачений у провалі створення "Херсонської Народної Республіки".

"Враховуючи кількість представників вищого командування, яких знищили ЗСУ та інші сили оборони і тиску з боку ФСБ, я думаю, що моральний дух російської армії – і без того вкрай низький – буде ще нижче. І як би їх політичне керівництво не кидало нові сили - до речі, обмежені-знову на якісь ділянки російсько-українського фронту, ці спроби також проваляться. Ми повинні це дуже чітко розуміти", - резюмував Арестович.

Нагадаємл, білоруські війська підходять до кордону і спробують її перейти. Територію України вже покинули білоруські дипломати.

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