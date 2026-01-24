Перехід від аварійних до погодинних відключень: українцям розкрили ймовірні терміни

З введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичну подачу енергії в мережу.

https://glavred.net/ukraine/perehod-ot-avariynyh-k-pochasovym-otklyucheniyam-ukraincam-raskryli-veroyatnye-sroki-10734974.html Посилання скопійоване

Українцям розкрили сценарій відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Є план переходу від аварійних до погодинних відключень

Спостерігається тенденція до часткової стабілізації в енергетиці

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль розраховує, що найближчими днями вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень.

"Провели чергове засідання Штабу. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло і тепло людям якомога швидше", – написав він.

відео дня

Глава Міненерго розраховує, що найближчими днями вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень.

"Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", – зазначив він.

Незважаючи на істотний дефіцит потужності в енергосистемі, за словами Шмигаля, спостерігається тенденція до часткової стабілізації завдяки скоординованим діям Укренерго та операторів системи розподілу.

/ Главред

"Що стосується розподіленої генерації. Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість і технічну працездатність. Зараз із введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичну подачу енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Всі установки повинні працювати", - підкреслив Шмигаль.

Відключення електроенергії: що кажуть в Укренерго

У багатьох областях України довелося в екстреному порядку вводити аварійні відключення електроенергії.

У компанії Укренерго пояснили, що інфраструктура, яка збереглася, функціонує на граничному навантаженні. Раніше отримані пошкодження і руйнування призвели до того, що енергоблоки, які залишилися, відчувають серйозне перенапруження.

Відключення в Україні - новини за темою

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби в залежності від регіону і рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Більше новин:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред