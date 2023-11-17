Переговори про вступ до ЄС можуть зірватися - Reuters

Лідери ЄС можуть не прийняти рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до союзу.

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Переговори про вступ до ЄС можуть зірватися / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо про ризик скасування початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, призначених на середину грудня. Про це повідомили в агентстві Reuters.

Один з високопоставлених чиновників блоку, який вважав за краще залишитися анонімним, заявив, що рішення запросити Україну до переговорів про вступ до союзу в середині грудня "знаходиться під загрозою".

Причиною цього є все той же опір Угорщини, яка перешкоджає досягненню одностайності 27 країн Євросоюзу.

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За словами чиновника, незважаючи на пропозицію виконавчої влади ЄС про запрошення України на грудневе рішення саміту в разі виконання Києвом остаточних умов, була передбачена ще одна дата оцінки на березень 2024 року.

Цей момент деякі учасники союзу можуть використати для того, щоб запропонувати повернутися до питання України в березні 2024 року. Також, відповідаючи на питання про те, чи знаходиться грудневе рішення під загрозою, співрозмовник відповів коротко - "Звичайно".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, стало відомо, що Європейська комісія порекомендує Європейській раді розпочати офіційні переговори з Україною про вступ до ЄС, якщо Київ виконає чотири умови. В останній редакції звіту Єврокомісії щодо прогресу України в "євроінтеграційних" реформах йдеться про початок переговорів про вступ, прийняття структури переговорного процесу тільки після виконання Києвом ряду умов.

При цьому, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство України. Він додав, що це є" чіткою позицією " Угорщини, і зазначив, що висловлена позиція не пов'язана зі суперечками між Брюсселем та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів ЄС, призупинених для Угорщини через питання верховенства закону.

Також, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, чи може корупція завадить вступу України до союзу. За словами Матернової, Україна - не одна країна в Європі, в якій помічені факти корупції, проте для вступу в ЄС важливий скоріше інший фактор - боротьба з цією проблемою.

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