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"Передасть двірник": адвокат - про новий спосіб вручення повісток в Україні

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2023, 17:31 оновлено 11 липня, 21:07
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У повідомлення про виклик до ТЦК може бути вписана фраза, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію".
военный билет,дворник
Дати повістку про виклик до ТЦК може двірник / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Україні триває мобілізація і може трапитися так, що повістки почнуть роздавати працівники ЖЕКів та двірники. Це прокоментував адвокат Роман Сімутін.

Він зазначив, що у повідомлення про виклик до ТЦК можуть вписати фразу, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію".

"А хто у нас працює з людьми та постійно на виду? Керівники та майстри ЖЕКу? Ага, куди там, цих ще спробуй знайди та спіймай. Фактично повістку з повідомленням вам вручили через двірника, якому насправді ніколи голову підняти за роботою, не говорячи про чергування під під’їздом задля вручення вам викликів", - каже адвокат.

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Водночас він пояснив, що у випадку, якщо людина візьме у двірника повістку та поставить підпис про її отримання, тоді доведеться йти до ТЦК.

"З юридичного погляду (двірник вручити повістку - Главред) – не може, бо не наділений повноваженнями, на відміну від начальника ЖЕКу. Хоча і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетеся – тоді вже немає значення, хто та яким чином її вручив", - пояснив він.

Нагадаємо, у Хмельницькій області стався скандальний випадок, коли співробітники ТЦК погрожували чоловіку прямо у нього вдома. Після цього адвокат пояснив, чи можуть співробітники ТЦК заходити в житло.

Водночас цікаве питання й про те, чи можуть дати повістку студенту на канікулах або в академвідпустці. Людина, яка стала студентом денної або заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення від військової служби.

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