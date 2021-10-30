Пенсії в Україні зростуть: хто отримає доплати вже в листопаді

В уряді назвали суми / УНІАН

З 1 листопада в Україні пенсіонери віком 70-75 років щомісяця отримуватимуть доплати розміром до 300 грн.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, одночасно має бути підвищення для пенсіонерів від 75 до 80 років.

Через збільшення мінімального розміру пенсії до рівня 2,5 тис.грн. - вони отримуватимуть доплати у розмірі 400 грн.

читайте такожПенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і колиКрім того, з 1 грудня також заплановано підвищення виплат. Для українців від 65 років зі страховим стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок мінімальна пенсія зросте до 2,6 тис. грн. Для всіх категорій рівень мінімальної пенсії зросте на 4,34% – від 1854 до 1934 грн.

Пенсії в Україні можна буде оформити через "Дію"

Як розповів керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, нова функція в "Дії" полегшить життя 1,4 мільйона осіб, які щорічно подають документи на субсидію.

"Всі давно чекали, коли з'явиться можливість оформити субсидію через "Дію", це дуже чутлива і важлива тема... нарешті, Міністерство соціальної політики повністю готове до впровадження електронних послуг. Тому в листопаді представимо субсидію та інші соціальні послуги", - пообіцяв Банік.

За словами чиновника, під час презентації буде представлено цілий пул послуг у додатку "Дія", які стосуються соціального страхування, а також оформлення пенсій онлайн.