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"Пік короваї, щоб зустрічати кума": у Кремля було два плани на випадок падіння Києва за 3 дні - ЗМІ

28 лютого 2023, 13:53
Кремлю було неважливе прізвище того, хто очолить Україну після захоплення. "Біля керма" міг опинитися або кум Путіна Медведчук, або "легітимний" Янукович.
Віктор Янукович, Віктор Медведчук
За планом Кремля, або Янукович, або Медведчук повинні були очолити Україну / Фото: УНІАН

У Кремлі розраховували, що на третій день після російського вторгнення влада в Україні впаде, а через 10 днів вся країна буде під контролем РФ. Планувалося, що "очолить" Україну або кум російського диктатора Віктор Медведчук, або експрезидент Віктор Янукович. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела. За словами співрозмовника видання, прізвища тих, хто конкретно керуватиме Україною Кремлю були неважливі.

План "А": Віктор Медведчук

Одіозний політик Віктор Медведчук сам себе бачив на перших ролях. При цьому кум Путіна точно знав, що вторгнення РФ в Україну буде.

"У мене немає сумнівів, що Путін буде воювати. І не в останню чергу тому, що я бачу, як Вітя вже "пече короваї та збирає сіль", щоб зустрічати кума в Києві", - розповів УП 25 січня 2022 року депутат ОПЗЖ, який за два тижні до вторгнення тихо виїхав з країни.

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Один з діючих депутатів, який був близький до Медведчука, розповів, що Медведчук не зізнавався навіть колегам, що Путін нападе. Він стверджував, що президент РФ лише "брязкає зброєю, щоби підвищувати ставки".

За день до початку вторгнення - 23 лютого - Медведчук став поводитися дивно. Попри свій домашній арешт, він несподівано переніс зустрічі зі своїми соратниками, посилаючись на те, що зайнятий. До того дня Медведчук майже ніколи не відмовляв у зустрічах своїм людям.

Вихідні, на які переносив зустрічі Медведчук, повинні були припасти якраз на третій день після початку повномасштабного вторгнення. Вранці 24 лютого Медведчук перестав виходити на зв'язок.

"Через рік після початку великої війни і соратники Медведчука, і члени команди Зеленського переконалися: приведення кума Путіна до влади було "планом А" в Кремлі", - пише УП.

Українські спецслужби стверджують, що оточена Верховна Рада повинна була усунути голову парламенту Руслана Стефанчука і відповідно в.о. президента став би Медведчук.

27 лютого стало відомо, що народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук втік зі свого будинку в Києві, де мав перебувати під домашнім арештом за рішенням суду.

План "Б": Віктор Янукович

Після того як Медведчук зник, росіяни розглядали варіант повернення Януковича в Україну.

Наприкінці 2021 року в українських ЗМІ з'явилася новина, що "Янукович хоче повернути статус президента".

Він вирішив подати позов до ОАСК з вимогою визнати, що Рада не має права позбавляти звання президента поза процедурою імпічменту. У нього ж парламент відібрав право називатися президентом України простою постановою.

"Адвокати Януковича виявилися напрочуд розумними. Вони пішли в ОАСК оскаржувати не рішення Ради, а питання процедури. Це і була юридична лазівка. І якби ОАСК визнав процедурні порушення, наслідком було б визнання недійсним рішення парламенту", - пояснив один з ключових юристів команди Зеленського.

Щоб не дати суддям ОАСК ухвалювати будь-які рішення, 2 березня Державна судова адміністрація відключила суд від доступу до Реєстру судових рішень. Для блокування суду в ОПУ підключили СБУ.

"Ми підключили П'яту службу, ту, яка відповідає за суди. Вони реально увірвалися в будівлю, вирвали з м'ясом всі можливі носії, щоб ОАСК взагалі не міг працювати, і забрали сервери з собою. До квітня суд так і не працював", - цитує УП свого співрозмовника.

Борт Януковича востаннє був помічений у Мінську 7 березня 2022 року. Після цього Янукович зник з поля зору.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху. Частині з них допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Раніше видання The Times писало, що президент РФ Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслали до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії "Вагнер", яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади російськими агресорами.

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