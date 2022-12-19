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Patriot прикриє авіабази з натовськими літаками для ЗСУ: експерт розкрив несподіваний план

19 грудня 2022, 17:32
ЗРК Patriot забезпечують захист найбільш важливих стратегічних об'єктів, підкреслив Олег Катков.
ЗРК Patriot
ЗСУ обіцяють передати ЗРК Patriot / скріншот YouTube

Американські ЗРК Patriot, які планують постачати ЗСУ, не призначені для захисту всієї території України, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Це - точковий захист, який повинен, в першу чергу, захистити найбільш важливі стратегічні об'єкти", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що в Польщі системи Patriot розмістили на авіабазі Жешув, яка є важливим логістичним хабом для всієї підтримки України озброєнням.

"Тобто Patriot не захищали ні Варшаву, ні Краків, а ключовий об'єкт, який був у Польщі. Враховуючи вартість Patriot (а йдеться про астрономічний цінник, бо навіть два таких комплекси - це 10% від усієї грошової допомоги США Україні з початку вторгнення), Ми розуміємо, що їх навряд чи будуть десятки. Буде певна кількість, яка дозволить захистити повноцінно один об'єкт", — припустив військовий експерт.

При цьому він не виключив, що поставки Україні системи Patriot можуть свідчити про швидку передачу ЗСУ західних винищувачів, а ЗРК США стануть на їх захист.

"Для РФ, тим більше коли там будуть розміщені літаки, головним завданням стане знищення цієї авіабази, тому що вони розуміють, що західні літаки - це game-changer на полі бою, який взагалі змінює всю ситуацію. Тому їх знищення буде вкрай великим ударом і для України, і для НАТО, тому що літаки занадто дорогі і занадто потрібні Україні - навколо них були зламані сотні копій. Відповідно, таку авіабазу потрібно захистити, а для цього нічого кращого, ніж Patriot не придумали", — додав Катков.

Передача Україні систем ППО Patriot

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з американськими партнерами про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами глави держави, він проводить переговори з цього приводу з американським президентом Джо Байденом.

"Процес йде, я цим особисто займаюся. В принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом", - сказав він.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про плани США поставити Україні ЗРК Patriot, заявив, що Кремль чекає підтвердження цієї інформації.

Також спікер диктатора РФ вважає, що дані ЗРК "безумовно" стануть метою для російських окупантів.

У США відповіли на погрози РФ після того, як стало відомо про наміри Вашингтона передати Києву системи ППО Patriot.

Реакція Кремля на рішення США не вплине на військову допомогу США Україні, заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Читайте також:

війна Росії та України ЗРК Patriot Олег Катков
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