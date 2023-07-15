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Україна жорстко відповіла президенту Болгарії на закиди щодо затягування війни з РФ

Аліна Дембіцька
15 липня 2023, 21:35 оновлено 15 липня, 22:42
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Досі Радєв закликав Болгарію дотримуватися позиції "нейтралітету". Ця заява є новою для болгарського президента.
Україна жорстко відповіла президенту Болгарії на закиди щодо затягування війни з РФ
Президент Болгарії звинуватив Україну в затягуванні війни / Колаж: Главред, фото: фото: 14 ОМБр Романа Великого, Вікіпедія

Президент Болгарії Румен Радєв звинуватив Україну в тому, що саме вона наполягає на веденні війни, яку почала проти неї країна-терористка Росія. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами в ефірі Blitz BG.

"Україна наполягає на продовженні цієї війни, але розплачується вся Європа", - сказав Радєв.

Зауважимо, що досі Радєв закликав Болгарію дотримуватися позиції "нейтралітету". Ця заява є новою для болгарського президента.

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Україна відреагувала на скандальну заяву президента Болгарії про бажання продовжити війну. Посольство України в Болгарії запевнило, що наша країна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру, однак агресор наполягає на веденні війни.

"Посольство України в Республіці Болгарія категорично заявляє, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення миру. Український народ, починаючи з 2014 року, героїчно захищав та підтримував свою територіальну цілісність та державний суверенітет", - йдеться в заяві.

Як підкреслили у посольстві, перекладання провини за розв'язання війни на Україну, яка зазнала нападу з боку північного сусіда, є однією з найпоширеніших підвалин російської пропаганди та гібридної війни в Європі.

"Тільки кремлівський режим та його послідовники уникають називати війну Росії проти України словом "війна", маскуючи російську агресію та геноцид проти українського народу під фразами "конфлікт" та "спецоперація". Хочемо наголосити, що надання Україні коштів на оборону не призводить до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки – це більше врятованих життів, як звичайних громадян, їхніх сімей і дітей, так і в домівках і домівках", - заявило українське посольство.

Візит Зеленського до Болгарії

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії у Софію. Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами. Зеленський і прем'єр Болгарії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Під час пресконференції у Софії Зеленський жорстко звернувся до президента Болгарії. Глава держави емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом. Він наголосив, що Україна просить про допомогу, бо хоче вижити і відновити своє життя. Якби ми хотіли просто воювати, то вже б були в Росії.

Під час візиту до Болгарії на кортеж Зеленського напав "священник". Чоловік тримав у руках хрест і почав розмахувати ним, підбігаючи до машин. При цьому він вигукував фрази з прокльонами і обзивав українців.

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