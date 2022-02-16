Пара, яка скувала себе ланцюгом в минулому році, продає "узи любові" за 3 млн доларів

Ланцюг хочуть продати за 3 млн доларів / ТСН

У Харкові продають ланцюг, який минулого року 4 місяці носила пара закоханих Олександр і Вікторія. Закохані потрапили до Книги рекордів України, але потім розійшлися. Тепер за унікальний лот просять 3 млн доларів.

"Сьогодні той самий ланцюг, яким закохані скували один одного, перетворився на колекцію NFT артів. Гроші, отримані від продажу колекції, будуть витрачені на будівництво та утримання дитячого будинку в Києві. У ньому містяться 300 осіб. Це буде унікальний проект, де для дітей будуть створені всі умови і підтримка в розвитку напрямків, що відповідають сучасним тенденціям: блогінгу, digital-професіям, IT і бізнесу в метавселенной", - розповів "носій" ланцюга Олександр.

Нагадаємо, закохані планували весілля. Церемонію одруження мріяли провести в Парижі. Але раптово розійшлися в червні 2021 року.

Скуті харків'яни провели разом 124 дні і дві години - з Дня святого Валентина. Це стало світовим рекордом. Вони отримали диплом і заявили про переїзд в інші області.

Читайте також: