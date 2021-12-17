Як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий: відповідь психолога

У міру "дорослішання" любові чоловік може несвідомо приймати свою жінку як належне і в результаті може втратити її.
Психологи проаналізували поведінку чоловіків, які насправді закохані "по вуха" і їм вже важко приховувати даний факт, розповіла психолог і лайф-коуч, пише ресурс Quora.
Головні симптоми закоханості:
- Чоловік закохується в жінку, яка змушує його "відчувати себе чоловіком".
- Чоловік зазвичай ніколи не усвідомлює, коли він переходить від похоті до любові.
- Найвища вразливість чоловіка - це закоханість, і тому чоловікам дуже важко бути поруч.
- Можливість зробити свою жінку "щасливою" змушує його відчувати себе повним переможцем.
- Чоловік починає симпатизувати жінці на фізичному рівні, але пізніше саме ментальна і емоційний зв'язок утримує його у відносинах надовго.
- Закоханий чоловік буквально готовий принести місяць для своєї коханої, якщо він щиро і повністю закоханий в неї.
- Закоханому чоловікові не потрібно говорити словами. Його дії передають набагато більше.
- Закоханий чоловік спочатку нервує і невпевнений в собі, а в кінцевому підсумку несвідомо робить помилки, намагаючись справити враження.
- Коли жінка відмовляється від його подарунків і уваги, він сприймає це як особисту поразку.
У міру "дорослішання" любові чоловік може несвідомо приймати свою жінку як належне і в результаті може втратити її.
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Автор: Катерина Трохимчук