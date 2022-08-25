"Панаєхалі": в Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову

В Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову / odesa.depo.ua

В Одесі охоронець пологового будинку №7 накинувся на лідера місцевого рок-гурту "Друже Музико" та педагога Максима Трубнікова, який зайшов на територію закладу зі своєю трирічною дитиною. Охоронцю не сподобалось, що чоловік розмовляв українською мовою. Слід зазначити, що сталося це у День Незалежності України. Про це повідомив волонтер Роман Стеблівський, який опублікував розповідь друга постраждалого.

У Максима Трубнікова народилась дочка 23 серпня і він наступного дня пішов до пологового зі старшою дочкою Квітославою, аби дружина показала немовля через вікно. Коли вони зайшли на територію пологового, до них підбіг місцевий охоронець. За словами чоловіка, цей охоронець почав кричати при дитині, бо вони зайшли на територію пологового через відкриті ворота, на яких, як виявилось, було написано "Вхід заборонено".

"Пройшли через розчахнуті ворота двору та направились в сторону того вікна. Раптом звідкись вискочило "тєло" якогось охоронця, який без будь-яких пояснень став у грубій формі, при трирічній дитині, кричати, щоб Максим забирався геть за ворота. Власне, як потім з'ясувалось, на воротах, які було відчинені навстіж, через які їздили автомобілі, ходили інші люди, висіла табличка про заборону входу", - йдеться у повідомленні.

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Чоловік відповів охоронцю українською мовою, після чого той обурився та почав говорити, що він "не розуміє".

"Тєло" почало обурюватись з цього і кричати, що мовляв, "панаєхалі", "нє панімаю", "Адєса всєгда разгаварівала на рускам". Тобто, в День Незалежності України, в українській Одесі, якесь сепарське "тєло" почало повчати корінного одесита, як йому розмовляти на своїй землі, в своїй країні", – додали в повідомленні.

Після цього охоронець накинувся на Максима у присутності дитини. Чоловік звернувся до правоохоронців. Інцидент зафіксували камери відеонагляду.

У самому ж пологовому будинку заявили, що цього охоронця нібито звільнили. Причиною звільнення вони вказали не бійку, а саме "недотримання на робочому місці Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

В Одесі охоронець пологового напав на чоловіка з дитиною через українську мову / Скріншот

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