УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відповідальні будуть покарані: у ОП визнали помилки з окупацією Херсонщини

11 червня 2022, 12:58

Причиною швидкої окупації півдня України стали допущені тактичні помилки, визнав Михайло Подоляк.

Херсон
В ОП розповіли про плани деокупації Херсонщтини/Колихаєв ігор / Facebook

Серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія зайшла в Україну дуже великими колонами в усіх напрямках. Це була велика навала великої країни, яка сконцентрувала певний відсоток своєї живої сили на певних напрямках", - розповів він в інтерв'ю НВ.

Представник ОП каже, що причиною стали також допущені тактичні помилки на тому чи іншому напрямку.

"Були помилки чи не було? Звичайно, були! Адже це безумовно. Були помилки, розберемося. Відповідальні особи будуть нести відповідальність В Україні завжди хочуть, щоб були ідеальні рішення. Якщо у тебе не буде ідеального рішення, то тебе з'їдять. Певні помилки були. Малі або великі, розберемося потім", - заявив Подоляк.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

"Щодо Півдня в цілому. Ми точно будемо його деблокувати. Ми точно заберемо назад всі свої міста. Ми точно не програли Південь. Ми точно пам'ятаємо про всіх людей. Ми знаємо, як вони там страждають. Знаємо, що сьогодні там робить Росія, що вона не випускає людей, що вона заарештовує наших громадян, що вони створюють репресивні органи, які ламають наших людей. Там немає проросійських настроїв. Ми все це пам'ятаємо. Ми точно повернемо Південь України", - запевнив радник голови ОП.

Подоляк додав, що закінченням війни стане те, що Україна звільнить свої території в міжнародно визначених кордонах.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте також:

Херсонська область Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:36

РФ вигадала собі "нову G8" і розмріялася про зростання своєї економіки

14:32

Прикмети на 12 червня: що не можна робити на Трійцю і як не потрапити в бідуВідео

14:30

Курс долара в Україні відпустять: у Нацбанку назвали головний факторВідео

14:25

Стратити не можна помилувати: як ЄС поставив себе і Україну перед дилемоюПогляд

14:06

В Ірпені українка крала пралки і телефони разом з окупантами: її спіймала поліціяВідео

Реклама
13:58

Знаходити взаєморозуміння пізно, РФ треба "поставити на місце" - ЗеленськийВідео

13:38

На великому форумі в Азії Зеленський розкритикував РФ: з'явився фейк про демарш делегації КНРВідео

13:13

Валюха зі "Сватів" відмовилася виступати в окупованому Донецьку

13:12

Найсмачніші малосольні огірки за 5 хвилин: ідеальний рецепт для кожної господиніВідео

13:00

Зацвіте і позеленіє будь-яка рослина: відходи від популярного фрукта замінять магазинне добривоВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 червня 2022: Близнюкам - обман, Дівам - недоброзичливці, Козерогам - грошіВідео

12:58

Відповідальні будуть покарані: у ОП визнали помилки з окупацією Херсонщини

12:36

Війна в Україні - В'єтнам для Путіна, який стане ганебною поразкою - американський адмірал

12:34

"Ставляться, як до людей другого сорту": Гіркін розповів про справжню "любов" Кремля до жителів ДонбасуВідео

12:13

"Прийшли вбивати": у Зеленського поставили під сумнів подальші переговори з РФВідео

11:58

"Почуваються царьками": в Енергодарі партизани ліквідували знахабнілих загарбниківВідео

11:48

У російській глибинці запалала військова частина з технікою ворога: видовищне відео

11:40

Джастіну Біберу паралізувало половину обличчя: що сталосяВідео

11:37

Точний удар арти ЗСУ: на Херсонщині ліквідували сотні сирійських найманцівВідео

11:29

Окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області і готують "референдум" - мер ФедоровВідео

Реклама
11:07

Війна буде довгою: чому Путін знову став "збирачем земель"Погляд

11:05

Німеччина дасть ЗСУ важку зброю не раніше 22 червня - посол УкраїниВідео

10:59

Рашистів "підсмажили" разом з бронетехнікою: ЗСУ Стугною знищили окупантівВідео

10:33

Уряд розбереться: Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам виїжджати з УкраїниВідео

10:32

"Зеленський не хотів чути": в ОП відповіли на закиди Байдена в ігнорі підготовки агресії РФВідео

10:27

"Геть з України москаль некрасівий": Вєрка Сердючка заспівала в метро

10:19

Місячний календар стрижок на липень 2022: фартові дні для нової зачіски

09:58

Сам себе видав: Путін хоче побудувати імперію як Петро I - аналітик CNNВідео

09:50

"Залітали гранати та снаряди": у ворога втрати після "вибухової" наради в СєвєродонецькуВідео

09:07

На Донбасі бідолаха-пес чекає господарів біля будинку, зруйнованого російськими окупантамиВідео

08:57

"Зробили в нуль": спецназ ЗСУ "покришив" розвідгрупу кадирівців у СєвєродонецькуВідео

08:36

"У цих очей, зморшок і сивини немає бажання ховатися": Брежнєва показала, як її змінила війна

08:20

Окупанти РФ стягують нові резерви: пішли на штурм на двох напрямкахВідео

07:35

Агресори готуються нападати на Слов'янськ, їхні атаки обмежуються вузькими фронтами - ISWВідео

06:26

Війна за західну Україну, або Навіщо блефують Путін і ЛукашенкоПогляд

05:50

Армія України переозброїться і до середини серпня може перейти в контрнаступ – ЖдановВідео

05:20

"Шок для економіки": в НБУ оцінили катастрофічний сценарій з 50 грн/$Відео

04:58

Більше вирізів, ніж сукні: 47-річна Єва Лонгорія зачарувала фанатів елегантним образом

04:51

Швидко - не завжди добре: 5 звичок, які заважають схуднути

04:30

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

Реклама
04:24

Яніна Соколова в мокрій нижній білизні оголосила сеанс зняття порчі, сидячи у ванній

04:02

"Які ноги всохлі і шкіра обвисла": Волочкова роздяглася до пояса, але захоплення не викликала

03:33

Брітні Спірс і Мадонна повторили культовий поцілунок через майже 20 років

03:32

"Залізний купол" не захистить Україну від російських ракет: військовий експерт назвав причинуВідео

03:03

Коли закінчиться війна: Святослав Вакарчук дав "правильну" відповідь на головне питання України

02:46

"Сяє яскравіше сонця": 14-річна донька Євгена Кошового здивувала надто дорослим виглядом

02:37

Не має геостратегічного значення: Загороднюк пояснив, чому захоплення Донбасу нічого не дасть РФВідео

02:05

Україна має всі шанси на перемогу: у світі йде тенденція перемоги менших держав - експертВідео

01:31

Жіночий гороскоп на тиждень 13-19 червня: Овнам - погані передчуття, Левам - успіх, Водоліям - обманВідео

00:51

Прикмети на 11 червня: що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти