Відповідальні будуть покарані: у ОП визнали помилки з окупацією Херсонщини

В ОП розповіли про плани деокупації Херсонщтини/Колихаєв ігор / Facebook

Серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія зайшла в Україну дуже великими колонами в усіх напрямках. Це була велика навала великої країни, яка сконцентрувала певний відсоток своєї живої сили на певних напрямках", - розповів він в інтерв'ю НВ.

Представник ОП каже, що причиною стали також допущені тактичні помилки на тому чи іншому напрямку.

"Були помилки чи не було? Звичайно, були! Адже це безумовно. Були помилки, розберемося. Відповідальні особи будуть нести відповідальність В Україні завжди хочуть, щоб були ідеальні рішення. Якщо у тебе не буде ідеального рішення, то тебе з'їдять. Певні помилки були. Малі або великі, розберемося потім", - заявив Подоляк.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

"Щодо Півдня в цілому. Ми точно будемо його деблокувати. Ми точно заберемо назад всі свої міста. Ми точно не програли Південь. Ми точно пам'ятаємо про всіх людей. Ми знаємо, як вони там страждають. Знаємо, що сьогодні там робить Росія, що вона не випускає людей, що вона заарештовує наших громадян, що вони створюють репресивні органи, які ламають наших людей. Там немає проросійських настроїв. Ми все це пам'ятаємо. Ми точно повернемо Південь України", - запевнив радник голови ОП.

Подоляк додав, що закінченням війни стане те, що Україна звільнить свої території в міжнародно визначених кордонах.

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