'Буде важко, але не соромно': Залужний на тлі загрози відставки привітав главу Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі хвилі щодо своєї можливої відставки привітав із Днем народження начальника Генерального штабу Валерія Шапталу.
У своєму Facebook він написав про те, що Шаптала весь час пліч-о-пліч із ним під час війни, і привітав його.
"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно.Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе.З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - сказав Залужний.відео дня
Зеленський може звільнити Залужного
Останніми днями у ЗМІ активно циркулюють чутки щодо можливої відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Американське видання The Washington Post написало, що у Києві, ймовірно, ще не знайшли заміну Залужному. Як припустили журналісти, наступників Залужного на горизонті не помітно.
У Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного - помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Штати не втручатимуться в рішення. Про позицію Білого дому вже повідомили Києву.
Зеленський уперше визнав імовірність відставки Залужного в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. Глава держави заявив, що Україні потрібне перезавантаження, а зміни мають відбутися і у військовому керівництві.
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