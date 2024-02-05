'Буде важко, але не соромно': Залужний на тлі загрози відставки привітав главу Генштабу

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав начальника Генерального штабу Сергія Шапталу і сказав, що радий працювати разом із ним.

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Залужний привітав Шапталу з Днем народження / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, Вікіпедія

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі хвилі щодо своєї можливої відставки привітав із Днем народження начальника Генерального штабу Валерія Шапталу.

У своєму Facebook він написав про те, що Шаптала весь час пліч-о-пліч із ним під час війни, і привітав його.

"Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно.Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе.З Днем народження Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили", - сказав Залужний. відео дня

Залужный і Шаптала / Facebook В. Залужного/ Facebook В. Залужного

Зеленський може звільнити Залужного

Останніми днями у ЗМІ активно циркулюють чутки щодо можливої відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Американське видання The Washington Post написало, що у Києві, ймовірно, ще не знайшли заміну Залужному. Як припустили журналісти, наступників Залужного на горизонті не помітно.

У Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного - помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Штати не втручатимуться в рішення. Про позицію Білого дому вже повідомили Києву.

Зеленський уперше визнав імовірність відставки Залужного в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. Глава держави заявив, що Україні потрібне перезавантаження, а зміни мають відбутися і у військовому керівництві.

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