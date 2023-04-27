30 тисяч гривень військовим: у НБУ проти повернення доплат захисникам

У Нацбанку переконані, що повернення доплат військовим може завадити переговорам з МВФ.

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НБУ не підтримує повернення доплат військовим / Колаж фото УНІАН, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

В Національному банку України не підтримують повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може завадити переговорам з МВФ. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що у випадку повернення виплат, видатки бюджеті потрібно буде збільшити на 100-120 мільярдів гривень.

"Вона (пропозиція - Главред) не дає позитивної конотації у наших розмовах з міжнародними партнерами ... Усі розуміють - стейкхолдери та учасники переговорного процесу, - що реалізація цього рішення досить суттєво підвісить домовленості, взяті у рамках меморандуму з МВФ", - сказав Пишний.

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Він зазначив, що НБУ "залишається прихильним" до домовленостей України з МВФ, а про збільшення бюджетних видатків у домовленостях не йдеться.

Виплати військовим 30 тисяч

Нагадаємо, Верховна Рада України 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 277 народних депутатів. Доплати повинні були повернути не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським.

19 квітня необхідність повернення доплат прокоментували у Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що солдат, який несе службу у надскладних умовах, повинен бути високо мотивованим.

Дивіться відео про те, чому доплати військовим не повернули:

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