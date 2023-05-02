У Раді хочуть відкласти питання виплат військовим у 30 тисяч

Арахамія поділився листом керівництва силових відомств, яке висловилося проти рішення Верховної ради щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень.

https://glavred.net/ukraine/arahamiya-vislovivsya-proti-golosuvannya-za-povernennya-30-tisyach-griven-viyskovim-10467334.html Посилання скопійоване

У Раді хочуть відкласти питання доплати військовим / Коллаж фото УНИАН, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Закон про повернення доплат усім військовим в розмірі 30 тисяч гривень не будуть подавати на підпис президенту Володимиру Зеленському. Замість цього в Раді створять робочу групу для розв'язання питань. Про це повідомив керівник президентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в Telegram.

Арахамія висловився проти голосування в Раді постанови № 8312-П, після чого закон про повернення виплат військовим потрібно подавати на підпис президенту.

За його словами, питання військових не можна вирішувати без участі самих військових.

відео дня

"Тому будемо пропонувати відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити робочу групу з представників Верховної ради, уряду та силового блоку, щоб напрацювати фінальне рішення стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці наших захисників", - повідомив він.

Арахамія оприлюднив лист керівництва силових відомств, яке висловилося проти рішення Верховної ради щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень в тому вигляді, як воно було прийняте.

На оприлюдненому листі видно, що його підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Арахамія оприлюднив лист / скріншот t.me/David_Arakhamia

Доплати військовим

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос".

Пізніше у Генштабі зробили важливу заяву, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

У Національному банку України проти повернення українським військовим доплат у 30 тисяч гривень. Там зазначили, що подібне може завадити переговорам з МВФ.

Інші новини: