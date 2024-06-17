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Відправка інструкторів в Україну: міністр сказав, чи готова Канада на цей крок

Марія Николишин
17 червня 2024, 23:38
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Існує "цілком зрозуміле" занепокоєння щодо розширення програми підготовки українських захисників, каже міністр оборони Канади.
Відправка інструкторів в Україну: міністр сказав, чи готова Канада на цей крок
В Канаді сказали, чи можлива відправка інструкторів в Україну / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Канада вирішила, що зараз не найкращий час для того, щоб направляти військових інструкторів в Україну. Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Sky News.

"Обговорювалося питання про місію НАТО для посилення підготовки (українських військових - ред.). Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, направити канадських інструкторів в Україну", - наголосив міністр за підсумками зустрічі голів Міноборони країн НАТО.

За його словами, існує "цілком зрозуміле" занепокоєння щодо розширення програми підготовки українських захисників.

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Варто підкреслити, що з 2015 року Канада допомогла навчити понад 40 тисяч українських солдатів. Перед початком повномасштабної війни вона вивела своїх інструкторів з України.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправка військ НАТО в Україну - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також прокоментував імовірність відправки польських військових в Україну.

В свою чергу, НАТО намагається уникнути прямого конфлікту із Росією тому не може відправляти свої військові формування до України та збивати ракети над її регіонами.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон зробив кілька заяв щодо можливого відправлення іноземних військ в Україну, чим викликав роздратування Вашингтона - там побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією.

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