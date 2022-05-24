Маму Андрія Шевченка не впустили до Британії та відправили назад

Як розповів Шевченко, мама їхала до Британії з сестрою і двома собаками.
Маму легендарного українського футболіста Андрія Шевченка не пустили до Великобританії. З початку війни вони залишалися в Києві, а через місяць вирішили виїхати.
Як розповів Шевченко в Instagram, мама їхала з сестрою і двома собаками. Саме через них жінок не пускали до Великобританії. Вони подолали величезний шлях і прибули до Італії.
"Нарешті зустрілися з родиною. Мама з сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий і складний шлях до Італії (тому що в Британію не пускали з собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти!",- написав Шевченко.
Також він опублікував фотографію щасливої зустрічі з сім'єю.
"Віримо, що дуже скоро зберемося вдома в рідному Києві", - резюмував Андрій.
Андрій Шевченко вже давно живе в Лондоні. Він активно допомагає своїм співвітчизникам. Раніше він закупив велику партію медикаментів для українців на суму 400 тисяч євро.
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