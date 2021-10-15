Газова криза стрясає Європу: в Євросоюзі оголосили про плани щодо відмови від газу

В ЄС представлять пакет нових правил на газовому ринку вже в грудні / Reuters

Європейська комісія розробляє механізми, щоб переконати країни Євросоюзу відмовитися від викопних видів палива, включаючи природний газ. Європа планує перейти на більш екологічно чисті види енергоносіїв. Викопний газ планується замінити біометаном, електричним паливом або чистим воднем. Пакет нових правил на газовому ринку планують представити вже в грудні. Про це заявила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Як повідомляє Today nation news, єврокомісарка розповіла про те, що курс Європи спрямований на декарбонізацію, і в майбутньому планується замінити викопний газ біометаном, чистим воднем або електричним паливом. Пакет нових правил гри на газовому ринку буде представлено вже в грудні поточного року. До документу включать механізми стимулу для переходу на екологічно чисті енергоносії.

Також вона нагадала, що дефіцит газу, з яким змушена була зіткнутися Європа, стався через залежність країн від викопного палива.

"Ми повинні діяти і вживати правильних заходів, щоб не тільки захистити європейців тут і зараз, а й створити умови для більшої енергетичної безпеки в завтрашньому світі чистої енергії", - уточнила єврокомісарка.

Кадрі Сімсон підкреслила, що тих запасів газу, які зараз є в сховищах Європи, повинно вистачити для того, щоб забезпечити потреби в рамках поточного опалювального сезону. Однак газу вистачити тільки у тому випадку, якщо не буде екстремально холодної погоди, або якихось серйозних екстрених подій.

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Газова криза у Європі

Європейський газовий ринок з початку серпня занурився в затяжну кризу. Ціни на газ у Європі почали стрімко зростати, періодично вони досягають рекордних показників. До речі, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів злетіла до 1924 долара за тисячу кубометрів газу. Цього ж дня президент Росії Володимир Путін не виключив ситуації, за якої Газпром збільшить прокачування газу до Європи на 15%. Після цієї заяви ціна різко знизилася до показника в 980 доларів.Читайте такжеУкраїна б'є у відповідь на запуск СП-2: Київ з ФРН, Чехією та Словаччиною створює водневу трубу до ЄС

15 жовтня ціна на газ, згідно з даними біржі ICE Futures, склала понад 1200 доларів за 1 тис. куб. м.

Шантаж Газпрому і Північний потік-2

Газову кризу в Європі пояснюють кількома факторами, серед яких дефіцит палива через низькі запаси газу в європейських газових сховищах після холодної зими і позиція Газпрому, який відмовився від додаткових постачань газу через ГТС України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. За його словами, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менші обсяги постачання палива шляхом української газотранспортної системи. Наразі Газпром фактично поставив ультиматум ЄС: або дешевий газ і робота Північного потоку-2, або високі ціни на паливо і проблеми з постачанням.

У компанії-операторі ГТС України заявили, що ціни на газ у Європі злетіли через політику Газпрому, який намагається виторгувати вигідні для себе умови в процесі сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи зазначили, що найменше газу в підземних сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. Експерти організації серед ключових причин кризи називають високий попит на паливо в ЄС минулої зими, а також дефіцит постачань скрапленого газу. При цьому в організації вважають, що ситуація на європейському газовому ринку, як і раніше, залишиться складною навіть у разі запуску Північного потоку-2.