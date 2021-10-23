Опалювальний сезон: експерт вказав на нову проблему України

Експерт вказав на нові проблеми українців / ua.depositphotos.com

У новому опалювальному сезоні нашій країні вистачить наявних запасів газу, але без проблем все-таки не обійтися. "Трабли" можуть виникнути через складнощі з транзитом російського блакитного палива, сказав експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко в ефірі каналу Україна 24.

Енергокриза, за його словами, розпочалася не з вини України, вона є загальносвітовою. Прогноз на майбутній сезон у експерта оптимістичний.

"18 млрд кубів газу - достатньо, щоб середньої холодності зиму пройти. Правда, для того, щоб було нормальне газоспоживання взимку труби, треба, щоб був транзит - хоча б 40 млрд кубів річного обсягу, оскільки в східних регіонах побудовано енергоспоживання таким чином, що відбирається з транзитного газу обсяг і компенсується на заході, оскільки коли в прямому режимі працює газопровід, всі сховища на заході знаходяться, і вони не можуть подати в східні регіони газ", - пояснив він, додаючи, що з цією метою роблять "запасну" схему.

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"Це не крадіжка газу - ми компенсуємо, просто так побудовано. Тому, якщо не буде транзиту, доведеться розгортати ГТС на реверс, як це було в 2009 році, і докуповувати в Європі необхідні обсяги", - говорить Дяченко.

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Він також пояснює, що налагодити реверс в ситуації, що склалася складно, але можливо.

"Треба розгорнути компресорні станції. Інша справа - якщо одумаються і захочуть транзит, доведеться знову розгортати. Це штука непроста і коштує грошей. Тому краще, щоб зберігся реальний транзит через Україну, і щоб все нормально працювало", - зазначає експерт.

Тарифи в Україні

З 1 жовтня в Україні змінилися майже всі тарифи на комунальні послуги.

Так, ціна електроенергії знизилася для 80% побутових споживачів і склала 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 жовтня в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40% залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55-122,17 грн/м куб.в залежності від типу будинку.

Нафтогаз України з 1 жовтня 2021 ввів новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня.