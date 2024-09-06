ЗСУ потужно вибили росіян та звільнили понад 5 кв. км: у DeepState розкрили деталі

Експерти DeepState також попередили, що найближчим часом будуть позитивні новини із фронту.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Аналітики DeepState повідомили, що Збройні сили України станом на вечір 5 вересня звільнили сумарно понад 5 квадратних км у боях у двох точках східного фронту.

Аналітики повідомили оновили карту бойових дій і заявили про вдалі операції Сил оборони на півночі Харківської області та під Торецьком на Донбасі.

Зокрема, на Харківщині біля села Липці посунули росіян і звільнили майданчик близько 2,5 кв. км - ЗС РФ відкинули на 1-2 км.

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На Торецькому напрямку вдалось звільнити плацдарм у Неліпівці - площа звільненої території - 2,9 квадратних км. Водночас у боях на Донбасі ЗС РФ вдається обходити Часів Яр з півночі, а Селидове - з півдня.

Крім того, експерти попередили, що найближчим часом будуть позитивні новини: про що йдеться, не уточнили.

ЗСУ відбили окуповані території / скріншот: deepstatemap

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Наступ Росії - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ зупинили жорсткий наступ РФ на "гарячому" напрямку. Протягом кількох тижнів Покровський напрямок був епіцентром війни на сході. Але за останні шість днів окупанти не просунулися ні на метр. У росіян тепер немає можливості маневрувати.

У Мережі з'явились дивовижні деталі про звільнення територій. Микола Волохов зазначив, що такий прорив українських військових став справжньою несподіванкою для ворога. Водночас ситуація залишається напруженою у зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

Дмитро Снєгирьов заявив, що під Покровськом ЗСУ можуть потрапити в оточення. Складна ситуація в районі Невельського, де підрозділи Збройних Сил України опинилися під загрозою оперативного оточення, і скоріш за все, наразі прийняте рішення про виведення підрозділів Сил оборони.

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