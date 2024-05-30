Відключення світла повернуться: в Укренерго анонсували погіршення ситуації

Покращення ситуації в енергосистемі є тимчасовим і незабаром вона погіршиться знову.

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В Украине вновь могут начать отключать свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Українцям можуть знову почати вимикати світло. Ситуація в енергосистемі незабаром знову погіршиться. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.

Він зазначив, що відключень світла останніми днями вдалося уникнути відключень світла лише завдяки тому, що з ремонту вийшли два енергоблоки атомних електростанцій. Кудрицький стверджує, що це лише тимчасове покращення.

"Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - сказав Кудрицький. відео дня

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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