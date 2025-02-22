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Коли Зеленський може підписати угоду про корисні копалини: WSJ дізналася дату

Андрій Ганчук
22 лютого 2025, 08:48оновлено 22 лютого, 10:03
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"Велику роль" у домовленостях зіграв візит до Києва спецпосланця Штатів щодо України та Росії Кіта Келлога.
Зеленський, Келлог, Україна, США
Зеленський може підписати угоду зі США щодо корисних копалин уже 22 лютого, вважають американські журналісти / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з матеріалу WSJ:

  • Зеленський "підпише" угоду щодо металів уже 22 лютого
  • Келлог налагодив "довірчі відносини" з Києвом
  • США шантажували Україну Starlink Ілона Маска

Президент Володимир Зеленський може підписати угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин уже в суботу, 22 лютого. Серйозну роль у процесі зіграв візит спеціального представника Білого дому щодо України та агресора Росії Кіта Келлога.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на своїх співрозмовників, які знайомі з ситуацією, "велику роль" в узгодженні умов зіграв візит Кіта Келлога до Києва.

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Келлог нібито налагодив довірчі відносини із Зеленським та іншими українськими чиновниками під час свого візиту.

Раніше президент Зеленський говорив, що Київ і Вашингтон продовжують працювати над проєктом угоди.

"Це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат - справедливий результат", - зазначав президент.

Коли Зеленський може підписати угоду про корисні копалини: WSJ дізналася дату
Що відомо про рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Україні могли поставити жорстку умову

За інформацією Reuters, у рамках зустрічі Зеленського і Келлога американці сказали українцям, що можуть відключити Україні системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска, якщо Київ відмовиться підписувати угоду щодо корисних копалин.

Система критично важлива для українських військових, оскільки забезпечує зв'язок на фронті.

Угода України та США щодо рідкоземельних металів - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про рідкоземельні метали. Глава держави зауважив, що документ не відповідає інтересам України. Договір має бути прив'язаний до гарантій безпеки.

Сполучені Штати хотіли, щоб Україна надала право на видобуток 50% мінеральних ресурсів без гарантій безпеки, писали журналісти The Washington Post. У Києві були фактично шоковані такою "ініціативою" і відкинули угоду.

Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц вважає, що Зеленський підпише угоду про рідкоземельні метали. Нібито це станеться в найближчому майбутньому.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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