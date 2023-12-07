'Відхиляються від маршруту на 10-15 км': у ЗСУ назвали проблеми зі збиванням 'Шахедів'

Окупанти використовують різні маршрути для атак дронами, але точки входу в повітряний простір України лишаються незмінними.

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У ЗСУ назвали проблеми зі збиванням "Шахедів"/ колаж: Главред, фото: ОК "Південь", defence-ua.com

Російські окупанти запускають дрони по Україні різними маршрутами, але завжди незмінними залишаються точки входу в український повітряний простір. Загарбники під час атак запускають безпілотники з тимчасово окупованого Криму, Приморсько-Ахтарська, а також з Брянської та Курської областей країни-агресорки Росії.

Але дрони окупантів під час польоту можуть відхиляться від попереднього маршруту на 10-15 кілометрів, що значно ускладнює їхнє збивання. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат розповів, що останнім часом суттєво зросла ефективність мобільних вогневих груп. Незважаючи на те, що російські окупанти намагаються обійти системи протиповітряної оборони, більшість ворожих дронів вдається збити.

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Також речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що загарбники планують атаки наперед і застосовують різні маршрути. Часто безпілотники заходять у повітряний простір Запорізької області, а звідти розлітаються по інших областях.

Але збиття ворожих дронів часто ускладнюється тим, що під час польоту маршрут безпілотника може змінюватися. Мобільним вогневим групам у таких умовах важче їх збивати, адже радіус дії ПЗРК і кулеметів, якими озброєні такі групи, дуже обмежений.

"Іноді маршрут сильно не змінюється, може бути 10-15 км ліворуч-праворуч від попереднього. Здавалося б, це не так і багато, але для мобільної вогневої групи це велика територія для того, щоб відреагувати та відстрілятися по дрону", – пояснив Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 6 грудня на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Також у ніч на 7 грудня РФ атакувала Одеську область – є "приліт", загинула людина. Удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що попереду найважча частина зими. Він звернув увагу, що країна-агресорка Росія зараз переважно завдає масових ударів по Україні дронами-камікадзе, проте після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами.

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