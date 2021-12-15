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"Не подобається – не приходь": власник відомого столичного ресторану обматюкав відвідувачку

15 грудня 2021, 14:33

Жінці не сподобався рамен, який їй подали у закладі.

Власник ресторану у Києві грубо відповів відвідувачці, якій не сподобалася страва / Facebook Velina Vaitkunaite

У Києві власник відомого ресторану обматюкав відвідувачку, якій не сподобалася страва.

Жінка написала негативний відгук про ресторан Ramen vs Marketing після його відвідування на своїй сторінці у Facebook.

Вона назвала заклад розчаруванням року і ґрунтовно пояснила, що саме їй не сподобалося у рамені, який вона замовила в ресторані.

На публікацію відгукнувся власник закладу – він грубо відповів жінці у коментарях, використовуючи лайливі слова, і попросив її не займати місця у ресторані, якщо їй не подобаються страви.

"[Очманіти] (неценз.), хто ти така і звідки взялась?))) Таких гастро критиків за 6 років роботи я бачив [дуже багато] (неценз.). Не подобається – іди далі і не займай посадки", – написав власник ресторану.

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Незадовго після цього розлогий коментар щодо події з’явився на сторінці власника закладу у Facebook. У дописі чоловік пояснює, кого можна вважати критиком згідно зі словниками, і називає коментаторів у соціальних мережах некомпетентними.

У коментарях до допису люди розділилися у думках. Більшість людей обурилися такою поведінкою чоловіка і підтримали відвідувачку. Вони зазначали, що "заклад годує в першу чергу звичайних людей, а не критиків, і повинен бути готовим до зворотного зв’язку". Дехто наводив приклади свого негативного досвіду відвідування закладу – комусь нагрубіянили у ресторані, комусь – у соцмережах закладу.

Дехто з коментаторів писав, що про смаки не можна сперечатися, і що люди мають право на свою думку, яка відрізняється від позиції закладу.

Проте дехто підтримав власника – вони писали позитивні відгуки про ресторан і зазначали, що відвідувачі не повинні некомпетентно і неконструктивно критикувати заклад.

Водночас на офіційній сторінці закладу у Facebook станом на цей час ситуацію не коментували.

Раніше столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину. До закладу прийшла комісія, до складу якої увійшли представники Київського управління Держпродспоживслужби, Нацполіції, Муніципальної варти та ЗМІ.

Також повідомлялося, що кафе на Подолі у Києві заважає спати цілому кварталу, проте поліція на це не реагує. Музика в закладі грає всю ніч. Жителі сусідніх будинків вже втомилися відправляти скарги до поліції, а спокійна розмова з адміністрацією кафе не складається.

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