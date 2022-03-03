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РФ блокує Маріуполь, місто на межі гуманітарної катастрофи – Бойченко

3 березня 2022, 14:53

З міста не можуть вивезти жінок, дітей та літніх людей, тому що окупанти зруйнували мости, розтрощили потяги і пошкодили залізницю.

Мариуполь после обстрелов
Мариуполь после обстрелов/ "Дзеркало тижня"

Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Російські війська перешкоджають відновленню електропостачання, постачання води і тепла.

Також з міста не можуть евакуювати місцевих мешканців. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, пише пресслужба Маріупольської міськради.

"Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей", – зазначив він.

Крім цього, росіяни перешкоджають постачанню продовольства. За словами Бойченка, вони створюють містянам блокаду, як в колишньому Ленінграді.

Мер міста наголосив, що загарбники свідомо упродовж тижня руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста.

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"У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей", – наголосив Бойченко.

Мариуполь после обстрелов
Мариуполь после обстрелов / Зеркало недели

Влада міста намагається відновити критичну інфраструктуру, і зробити це у найкоротші терміни. Крім цього, разом з міжнародними інституціями вони намагаються добитися створення "зеленого коридору" для гуманітарної місії

"В той же час Маріуполь залишається під обстрілами, страдають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження", – наголосив мер Маріуполя.

  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
  • Маріуполь після обстрілів
    Маріуполь після обстрілів Маріупольська міська рада
Нагадаємо, раніше у Маріуполі Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагалися її врятувати, проте вона померла.

Також раніше очільник Донецької ОДА Павло Кириленко заявляв, що у Маріуполі і Волновасі важка гуманітарна ситуація. Волноваха майже знищена, а в Маріуполі через ворожі обстріли перебиті лінії електропередач, місто залишилося без електрики.

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