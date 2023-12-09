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Від штрафу до СІЗО: в Україні посилять відповідальність за неявку до ТЦК

Руслана Заклінська
9 грудня 2023, 20:32
Уряд України планує посилити кримінальну відповідальність за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов'язаних.
Від штрафу до СІЗО: в Україні посилять відповідальність за неявку до ТЦК
В Україні посидять покарання за неявку до ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На рівні законодавства обговорюють можливі зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, пов'язані з мобілізацією в Україні. Вони будуть спрямовані на посилення покарань за неявку до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це повідомило видання "BBC News Україна" у своїй статті.

Згідно з даними видання, передбачається збільшення терміну арешту та введення вищих штрафів. Також розглядають можливість заочного притягнення до відповідальності порушників.

"Заплановані "мобілізаційні" зміни в Кримінальний кодекс і Кодекс адмінпорушень, зокрема збільшення терміну арешту для порушників, штрафів, а також введення можливості заочно притягати їх до відповідальності", - зазначено у статті.

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Наразі остаточна версія законопроєкту, спрямованого на мобілізацію, ще не сформована. Робоча група, в яку входять народні депутати, представники Міністерства оборони та генерального штабу, продовжує узгоджувати його основні положення.

Глава парламентського оборонного комітету, Олександр Завітневич, підкреслив, що наразі "цілісна картина" відсутня.

"Коментувати окремі положення чи напрямки зараз складно, тому що ще немає цілісної картини. Щось - це поки що чиїсь ідеї, без консультацій з військовими, щось - пропозиції для обговорення. Зараз ми намагаємося розробити комплексний документ", - зазначив він.

Зміни у мобілізації

Як раніше повідомляв Главред, Президент Володимир Зеленський планує внести зміни в процес мобілізації в Україні. Вони охоплюватимуть аспекти, такі як кількість мобілізованих, терміни проведення мобілізації та інші питання.

Також в Україні вже діє електронний кабінет для військовозобов'язаних та призовників, який містить всі їхні ідентифікаційні дані. Міністерство оборони розглядає зміни у мобілізаційному процесі, зокрема, можливість явки до військкомату протягом 48 годин після отримання повістки, шляхом електронної пошти чи рекомендованого листа.

Крім цього, до кінця 2023 року в Україні планують ухвалити новий законопроект про мобілізацію, який буде визначати ряд питань, включаючи вручення повісток, відстрочки від служби, фінансову мотивацію та права військовозобов'язаних. Щоб привернути більше добровольців до армії, розглядають можливість фінансових стимулів.

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