"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні має продовжуватися, незважаючи на інформацію про невмотивованість мобілізованих.

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Полковник запасу розповів про необхідність мобілізації / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На фронті техніка та різноманітні засоби збройної боротьби є важливими, але ключовим фактором залишається піхота. Вона є не тільки незамінною військовою силою, а й потребує підтримки та мобілізації, оскільки бійці не можуть постійно перебувати на передовій. Про це повідомив екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України та полковник запасу ЗСУ Іван Якубець в ефірі "Еспресо".

"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті - це головний чинник. А піхота - це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", - сказав полковник.

За словами Якубця, мобілізація важлива для підтримки воєнної діяльності в умовах війни. Він наголосив на тому, що піхота є головною силою у веденні бойових операцій, а засоби боротьби та техніка лише допомагають їй.

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Учасники бойових дій потребують відпочинку, а також відновлення. На думку експерта, мобілізація в умовах війни - це не тільки навчання та підготовка, але й робота з мотивацією та підтримка бійців на фронті.

"Що значить невмотивовані, що значить він не хоче або він не вміє? Не вміє значить навчимо, а не хоче - змусимо, це ж війна, як хтось там буде невмотивований", - додав Якубець.

За його словами, важливо забезпечити відповідне навчання і мотивацію для мобілізованих осіб, оскільки війна потребує мобілізації та готовності кожного, хто бере участь у військових діях.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Україна планує внести зміни до порядку мобілізації через законопроект, який внесуть до Верховної Ради. Це буде зроблено після узгодження з Генеральним штабом.

Також у Верховній Раді України представили деталі можливих змін в системі мобілізації. Планується встановити відстрочку від призову для студентів, педагогів, осіб певного вікового складу, строковиків та родичів інвалідів.

Як раніше повідомляв Главред, генерал Віктор Муженко висвітлив потребу в обережному підборі кандидатів для різних військових підрозділів в Україні. Він підкреслив важливість врахування фізичного стану та вікових параметрів при формуванні цих частин, зокрема у зв'язку з поточною ситуацією щодо мобілізації.

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