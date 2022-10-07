Звільнення Луганщини: ЗСУ деокупували село Греківка і підбираються ближче до Сватового

ЗСУ деокупували село Греківка на Луганщині/ Telegram Гайдай

Воїни Збройних сил України впевнено просуваються на Луганщині. Вони звільнили від російських загарбників ще один населений пункт у регіоні – село Греківка, що розташоване за 23 кілометри від міста Сватове.

Про це повідомив у п’ятницю, 7 жовтня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він оприлюднив фото українських військових з деокупованого села.

"Вже офіційно: село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області звільнене від окупантів!", – написав Гайдай.

Раніше військовий аналітик Ігаль Левін розповідав, що українські воїни надалі у межах деокупації Луганщини цілком можливо проводитимуть наступ на російських загарбників у Сватовому, адже це місто відкриває контроль над оперативними просторами.

ЗСУ деокупували село Греківка на Луганщині/ Telegram Гайдай

Звільнення Луганської області

Раніше повідомлялося, що у Луганській області бійці Збройних сил України просуваються вперед, звільняючи захоплені окупантами землі. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українські захисники вже звільнили шість населених пунктів у регіоні. Разом з тим він не став уточнювати їх назви, нагадавши про важливість дотримання інформаційної тиші для ефективних дій ЗСУ.

Також Гайдай раніше повідомляв, що у Сватовому на Луганщині росіяни виселили пацієнтів із психіатричної лікарні і готуються до оборони. Він зазначив, що, швидше за все, окупанти хочуть тримати оборону саме в лікарні, так як вона укріплена і має підземні приміщення.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що українські військові продовжують досягати великих успіхів у Херсонській області. У той же час вони продовжують наступ у Харківській та Луганській областях.

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