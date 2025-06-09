Чи залишаться українці без зв’язку під час тривог: у Раді дали відповідь

Читайте в матеріалі:
- Хто і навіщо поширює чутки про зв’язок
- Що насправді заявили в парламенті
Інформація про нібито заплановане відключення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги не відповідає дійсності. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі.
Так він відреагував на чутки, які останніми днями активно поширювалися у соціальних мережах та деяких ЗМІ. У повідомленнях стверджувалося, що з 9 червня мобільний зв’язок нібито вимикатимуть під час російських атак, а українські програмісти та оператори мобільного зв’язку вже запустили систему "Тризуб" для цього.
Федієнко запевнив, що подібні заяви не мають під собою жодного підґрунтя:
"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть".
Він також закликав громадян не піддаватися паніці та не вірити недостовірним джерелам:
"Не ведіться на рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.
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Що таке Верховна Рада України?
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
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