Чи залишаться українці без зв’язку під час тривог: у Раді дали відповідь

У Раді пояснили, що інформація про систему "Тризуб" та відключення зв’язку не відповідає дійсності.

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Чи залишаться українці без зв’язку під час тривог / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Хто і навіщо поширює чутки про зв’язок

Що насправді заявили в парламенті

Інформація про нібито заплановане відключення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги не відповідає дійсності. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко у своєму Telegram-каналі.

Так він відреагував на чутки, які останніми днями активно поширювалися у соціальних мережах та деяких ЗМІ. У повідомленнях стверджувалося, що з 9 червня мобільний зв’язок нібито вимикатимуть під час російських атак, а українські програмісти та оператори мобільного зв’язку вже запустили систему "Тризуб" для цього.

відео дня

Федієнко запевнив, що подібні заяви не мають під собою жодного підґрунтя:

"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть".

Він також закликав громадян не піддаватися паніці та не вірити недостовірним джерелам:

"Не ведіться на рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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