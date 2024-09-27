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Залишилося кілька днів: Україну зовсім скоро атакує нова магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2024, 23:37
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Потужність нової магнітної бурі сягне 4-х балів.
магнітна буря
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну скоро увірветься нова магнітна буря. Вона розпочнеться вже за лічені дні. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася ще 23 вересня і "врізала" з 5-бальною потужністю. Наступні два дні вона була дуже сильною. Потужність бурі зросла до майже 8-ми балів. З 26 вересня сила бурі почала зменшуватися. Спершу вона опустилася до 6-ти балів, а 27 вересня - до 5-ти.

Очікується, що після цього потужність магнітної бурі досягне мінімуму. Однак розслаблятися ще рано. 29 вересня в країну увірветься нова магнітна буря і вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю.

відео дня
магнітна буря
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 27 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 87 сонячних плям.

Залишилося кілька днів: Україну зовсім скоро атакує нова магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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