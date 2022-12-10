Окупанти "зливають" маршрути польоту ракет українським розвідникам – Жданов

Експерт також не виключає, що окупанти раз за разом запускають ракети одним і тим самим маршрутом.

Жданов вважає, що окупанти можуть "зливати" Україні маршрути польоту ракет / Колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Російські окупанти можуть "зливати" українським розвідникам дані щодо маршрутів польоту ворожих ракет. Цю інформацію можуть продавати окупанти, які займаються програмуванням цих маршрутів. Так припустив військовий експерт Олег Жданов.

Таку думку він висловив через те, що ймовірність знищення ракети переносним зенітно-ракетним комплексом та зенітною самохідною артилерійською установкою Gepard достатньо мала.

"Ймовірність того, що Gepard або людина з ПЗРК буде стояти у тому місці, де буде пролітати ракета, дуже мала … Те, що російські військові, які займаються програмуванням маршрутів польоту ракети, можуть продавати/"зливати" цю інформацію через якісь розвідувальні джерела, я цілком допускаю. Цілком можливо, що одна зі складових успіху нашої боротьби з ракетними атаками Росії може полягати у тому, що ми приблизно знаємо маршрути, по яких будуть йти ці ракети", - сказав Жданов.

Однак є ще й інші версія. Військовий експерт також не заперечує, що окупантам просто лінь вигадувати нові маршрути, тому вони раз за разом запускають ракети однаково.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

Інші новини: