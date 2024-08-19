Залишився тиждень-два: українців закликали терміново виїжджати з Покровська

В Покровську наразі працюють усі державні сервіси та служби, але вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти через просування ворога.

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Українців закликали терміново виїжджати з Покровська / колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstatemap.live

Оскільки армія країни-агресорки Росії продовжує своє просування у бік Покровська, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію. Місцева влада закликає людей виїхати якнайшвидше. Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі "Свобода Ранок".

Він підкреслив, що темпи евакуації з міста збільшилися, тепер з нього виїжджає щодня по 500-600 місцевих жителів.

Крім того, начальник МВА прогнозує, що вже на цьому тижні буде запроваджена примусова евакуація дітей. Він зазначив, що у місті до повномасштабної війни було 13 700 дітей.

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"Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", - заявив Добряк.

За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самостійно, власним транспортом.

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом", - повідомив начальник МВА.

Він також додав, що держава має ресурс вивозити на день як мінімум 1000 людей.

Місцева влада закликає евакуюватися людям якнайшвидше, щоб це відбувалося у спокійному режимі. Добряк зазначив, що у Покровську наразі працюють усі державні сервіси та служби, але вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти через просування російських загарбників у бік міста.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти цілодобово штурмують позиції українських військових на Покровському напрямку. Ворог просувається завдяки використанню нової тактики.

Пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль заявив, що після "м'ясних штурмів", де росіяни кидають піхоту, за ними йдуть більш підготовлені групи. Сили оборони України стримують їхній наступ, але це вимагає значних зусиль.

Крім того, керівник МВА Сергій Добряк раніше говорив, що війська РФ перебувають лише за 10 км від околиць міста.

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